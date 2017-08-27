الشرقيون للتنمية تكسر صفرية القاهرة الجديدة بعرض وحيد

بدور إبراهيمجاءت نتيجة الطرح الحالى بالقاهرة الجديدة، على 5 قطع أرض، مخيبة للآمال، فلم تتقدم سوى شركة وحيدة هى «الشرقيون للتنمية العمرانية» وعلى قطعة واحدة.وتراوحت أسعار أراضى القاهرة الجديدة بين 3780 و5480 جنيهًا للمتر، وبلغت المساحات «12، و12.5، و12.6، و15.6، و21.4 فدان»

بدور إبراهيم

جاءت نتيجة الطرح الحالى بالقاهرة الجديدة، على 5 قطع أرض، مخيبة للآمال، فلم تتقدم سوى شركة وحيدة هى «الشرقيون للتنمية العمرانية» وعلى قطعة واحدة.

وتراوحت أسعار أراضى القاهرة الجديدة بين 3780 و5480 جنيهًا للمتر، وبلغت المساحات «12، و12.5، و12.6، و15.6، و21.4 فدان»، وفتح الباب أمام الشركات للتقدم بالعروض الأسبوع الماضى من الأحد 20 أغسطس، حتى الخميس 24 أغسطس.

وطرحت القاهرة الجديدة منذ عامين عبر الشباك الواحد 5 قطع بمساحات من 50 إلى 55 فدانًا، وتراوح سعر المتر بها بين 4200 و4500 جنيه للمتر، إلا أن أحدًا لم يتقدم لأى من تلك القطع الـ 5.

أكدت رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات لقطاع التخطيط والمشروعات، أن أسعار الأراضى بالطرح الحالى مقبولة، وتعد متناسبة مقارنة بالأسعار التى طرحت بها منذ عامين، كما أن تلك القطع مرفقة ومميزة، وجميعها طرحت بناء على طلبات المستثمرين من الهيئة، والتى رصدتها على مدار العامين الماضيين من حيث المواقع والمساحات.

وأضافت أن الحد الأدنى للدفعة المقدمة للأراضى مناسب، ويتلاءم مع الشركات، ويبلغ %15 من إجمالى ثمن الأرض للمساحات من 4.1 إلى 20 فدانًا، و10 % بحد أدنى للمساحات الأكبر.

ولفتت إلى أن الهيئة تقوم بدراسة أسباب ضعف الإقبال على أراضى القاهرة الجديدة، رغم مناسبة السعر، والشروط والمساحات ومراعاة احتياجات المستثمرين.

وأشارت إلى أنه ربما يعود لترقب المستثمرين طرحا جديدا لأراضى العاصمة الإدارية، لا سيما فى ظل انخفاض أسعارها نسبيا عن القاهرة الجديدة، كما أن شركة العاصمة لديها آليات تسمح بتثبيت سعر الفائدة على الأقساط، ما لا يتناسب مع أراضى الهيئة، والقوانين المعمول بها، مشيرة إلى أن الطرح الحالى للأراضى لم يشمل الزيادة %2 التى كانت متبعة من المالية، وكانت تضيفها على فائدة البنك المركزى، وجرى تأجيلها على طروحات العام الحالى، لمدة عام بطلب من الهيئة لتنشيط الاستثمار.

وطرحت المجتمعات العمرانية 59 قطعة أرض بنظام السعر المعلن فى 19 مدينة جديدة، أهمها «القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، وبدر، و6 أكتوبر».

ولفتت إلى أن الطرح الحالى يشهد للمرة الأولى التنوع فى آليات طرح الأراضى بين السعر المعلن، والشراكة والمظاريف المغلقة، والمساحات، لمناسبة جميع المستثمرين، بمختلف الفئات وتنشيط القطاع العقارى، الذى يدفع بدوره إلى تشغيل المزيد من العمالة المباشرة، وغير المباشرة، وتحريك مختلف الصناعات.

وتوقعت نجاحه، وفقا لمؤشرات جلستى الاستفسارات لكل من أراضى المزايدة، التى عقدت فى 15 أغسطس، وأراضى الشراكة فى 22 أغسطس، وشهدت مشاركة العديد من الشركات.

من جانبه كشف علاء منيع، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، عن تقدم 6 شركات بعروض على قطع الأراضى الـ 4 المطروحة بالمدينة بنظام السعر المعلن، وهى قطعة لإقامة قرية سياحية وفندق بمساحة 19.6 فدان، بـ 3725 جنيها للمتر، وقطعة عمرانى متكامل بمساحة 21.17 فدان، بـ3105 جنيه للمتر، وقطعتين بمساحة 8.75 فدان بـ 2985 جنيها للمتر.