عقـــارات

«الشرقيون للتنمية العمرانية» تلغي احتفالها السنوي بسبب «كورونا»

الشركة تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الوباء
شرين طه 1:51 ص, الجمعة, 25 ديسمبر 20 1:51 ص, الجمعة, 25 ديسمبر 20

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قررت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، عدم تنظيم أي احتفالات لها خلال هذه الفترة، وذلك نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشرقيون تلتزم بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة وباء كورونا.

وأضاف حمدي في تصريحات لـ”لمال” أن الشركة ألغت الاحتفال السنوى بمرسى علم لها، واكتفت بعمل الديكورات دون وجود أي تجمعات قد تسبب ضررا أو تخالف التعليمات الصادرة من الجهات المعنية.

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وأوضح أن الشركات العاملة في قطاع العقارات قررت عدم تنظيم أي احتفالات خلال هذه الفترة حفاظا على الصحة العامة، لأن حياة العميل أهم من أي مكاسب مادية، خاصة أنها في مرحلة الذروة بالنسبة لانتشار وباء كورونا.

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بقلم شرين طه

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