الشرقيون للتنمية العمرانية تروج لمشروعاتها بمعرض IPS 2018 في دبى

المال - خاصتستعد شركة الشرقيون للتنمية العمرانية "OUD " -إحدى الشركات المنبثقة من مجموعة النساجون الشرقيون- للمشاركة بمعرض IPS2018 دبى، أكبر معرض عقارى فى الشرق الأوسط، والمزمع انطلاقه أبريل المقبل.وقال السيد محمد محمد فريد خميس، المالك وعضو مجلس الإدارة لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية "O

المال – خاص

تستعد شركة الشرقيون للتنمية العمرانية “OUD ” -إحدى الشركات المنبثقة من مجموعة النساجون الشرقيون- للمشاركة بمعرض IPS2018 دبى، أكبر معرض عقارى فى الشرق الأوسط، والمزمع انطلاقه أبريل المقبل.

وقال السيد محمد محمد فريد خميس، المالك وعضو مجلس الإدارة لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية “OUD”، إن المشاركة تأتى ضمن خطة الشركة التسويقية التى وضعتها للعام الحالى، والتى ركزت خلالها على الترويج لمشروعاتها بمختلف الآليات التسويقية، منها المعارض العقارية المحلية والخارجية للوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء داخل وخارج مصر.

وأشار إلى حرص الشركة التوسع فى الترويج لمشروعاتها بالخارج لجذب شريحة العملاء الأجانب والمصريين بالخارج، والعمل نحو تصدير العقارات، لافتًا إلى حرص الشركة تنفيذ منتجات تواكب أحدث التصميمات بالعالم، وتتلاءم مع مختلف المتطلبات بما يؤهلها نحو جذب شريحة العملاء الأجانب.

وأوضح أن الشركة حرصت على المشاركة العام الجارى بمعرض “IPS 2018” الشهير بدبى، لتصبح من أوائل التى تواجدت بأول جناح مصرى بمعرض عقارى عالمى بالخارج، مشيراً إلى أن تلك المشاركة ستنعكس إيجابيًا على الشركات المصرية من حيث الترويج للمشروعات المميزة، الجارى تنفيذها من قبل الدولة وكذلك القطاع الخاص، خاصة وأن السوق المصرية يمتلك قاعدة قوية من الشركات الكبرى ذات الخبرات والكفاءات.

ولفت إلى أن مشاركة وزارة الإسكان المصرية بالمعرض ورعايتها له يسهم فى منح إضافة وثقل للشركات المصرية، وكذلك اكتساب ثقة العملاء الأجانب والإسراع من تفعيل رغباتهم الشرائية، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تعد اول الخطوات الجادة نحو تصدير العقار المصرى، واتسمت مشاركات الشركات المصرية فى السنوات الماضية بالمعارض الخارجية بالمحدودية نتيجة عدم التواجد الحكومى ودعمه للشركات.

وأكد أن الشركة ستروج خلال المعرض لباقة من مشروعاتها المميزة، منها أحدث مشروعاتها السكنية بالتجمع الخامس، وكذلك مشروع “Parrotel” بنبق شرم الشيخ، وأورينتال كوست بمرسى علم.

يذكر أن “IPS” أكبر معرض عقارى فى الشرق الأوسط، ويعد أول معرض عالمى تتواجد به وزارة الإسكان والشركات المصرية بجناحا خاصاً، وسيقوم وزير الإسكان المصرى الدكتور مصطفى مدبولى، بحضور فعاليات المعرض وافتتاح الجناح المصرى، ويشارك عدد كبير من الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمعرض 25 ألف متر والجناج المصرى 5000 متر، ومن المتوقع أن يستقطب 25 ألف زائر ومستثمر من مختلف أنحاء العالم.

وتعد الشرقيون للتنمية العمرانية إحدى الشركات المنبثقة من مجموعة النساجون الشرقيون، وتأسست عام 1994 باستثمارات تتجاوز 3.5 مليار دولار.