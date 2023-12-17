«الشرقيون للتنمية العمرانية» تجري إعادة هيكلة داخلية وترصد ميزانية ضخمة لتنفيذ مشروعاتها

كشف علي متولي، رئيس قطاع العلاقات العامة والدولية بشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، عن أن الأخيرة اعتمدت تنفيذ استراتيجية جديدة تدعم من توطين مكانتها داخل السوق المصري، وتحافظ على تصدرها في القطاع العقاري والصناعي أيضا.

وأوضح متولي، أن الاستراتيجية التي وضعها محمد محمد فريد جاءت بعد دراسة حقيقيه لأوضاع السوق المحلية والعالمية ومتطلباتها ومجابهة التحديات الحالية والمستقبلية، والتي تبدأ أولاً من الداخل فتم إعادة هيكلة داخلية شملت إجراء تغيرات بمجلس ادارتها وضخ دماء جديدة تمتع بخبرات قوية في جميع القطاعات المختلفة.

وأضاف متولي، أن تلك الهيكلة ضمت عدد من الكوادر والخبرات المتميزة حيث جاءت بمتابعة دقيقة لتدعم من خطط الشركة في الإسراع من معدلات تنفيذ مشروعاتها الحالية مثل مشروع «اذادير» بالقاهرة الجديدة و«هليوبوليس هيلز» بمدينة العبور ومشروع «متانجي» بمرسي علم ودراسة وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة داخليا وخارجيا.

موقف مشروع العاصمة الإدارية

وأشار متولي، إلى أنه تم تنظيم العديد من اللقاءات مع العملاء المتعاقدين على مشروع جنوب بالعاصمة الإدارية مع محمد العطار رئيس مجلس إدارة شركة «بي يو دي» بقلب المشروع لاطلاعهم على آخر المستجدات والموقف التنفيذي على أرض الواقع وبحث كل الاقتراحات مؤكدين الحرص على الإسراع في معدلات التنفيذ.

ونوه رئيس قطاع العلاقات العامة والدولية بشركة الشرقيون للتنمية العمرانية أن مشروع جنوب يعد من اميز المشروعات السكنية بالعاصمة الإدارية من حيث الموقع والتصميم فهو يقع بجوار الحي الرئاسي ومجلس الوزراء والحي الحكومي وعلي بعد دقائق من مطار العاصمة الإدارية وفندق الماسة.

فضلا عن كونه يشمل أقل نسبه بنائية لإعطاء النسبة الأكبر للمساحات الخضراء والتي تمثل اكثر من 80% من المساحة الكلية للمشروع وبما يتوافق مع رؤيه الشركة والدولة علي سيان للحفاظ علي المناخ مع مراعاه الاستدامة في المشروع واستغلال الطاقة النظيفة.

جدولة المديونيات

وأكد متولي، أنه تم ايضاً إعادة الجدولة مع شركات التأجير التمويلي ومن ضمنهم شركه «بي ام ليس».

وتابع، كما كان للفكر التسويقي جانب هام وفعال بعد الاعتماد على الترويج لمشروعات الشرقيون للتنمية العمرانية ومراحل تنفيذها وتوثيق المصداقية مع العملاء والانتشار والتواجد بقوه بكل القنوات التسويقية.

واوضح متولي، أن حجم استثمارات الشركة حاليا تخطي 3.1 مليار دولار بالسوق المصري من خلال 25 مشروعا متنوعا تم تنفيذهم ما بين السكني والخدمي والسياحي والصناعي والزراعي.

تمتلك الشرقيون للتنمية العمرانية أكبر محفظة أراضي بمساحه 47 مليون متر مربع بمختلف المناطق داخل القاهرة وخارجها.

عودة الروح

وأكد علي عودة الروح مرة أخرى للأعمال الإنشائية والإسراع من وتيره العمل داخل جميع مواقع المشروعات الأمر الذي أشاد به العملاء مؤخرا علي الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة بدأيه من كورنا والحرب الروسية الأوكرانية وتداعيتها من ارتفاع التضخم عالمياً مما انعكس بدوره علي الأسواق المحلية وارتفاع أسعار مواد البناء.