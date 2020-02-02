الشرقيون للتنمية العمرانية: المجتمع يحتاج لانتشار ثقافة الحفاظ على الموارد

أكد المهندس أسر حمدي، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، على ضرورة تحسين استخدام الموارد للأجيال القادمة، لافتًا إلى أن المطور العقاري الذي يتجه إلى التنمية المستدامة ويبحث عن توفير النفقات في المقام الأول.

وأضاف حمدي على هامش المائده المستديرة، التي جاءت تحت عنوان التنمية المستدامة وحلول الطاقة والمياه في العمارة الحديثة، اليوم الأحد، أن المجتمع يحتاج لانتشار ثقافة الحفاظ علي الموارد، وضرورة تطبيق أساليب التنمية المستدامة بالمدن الجديدة التي تنفذها الدولة كالعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة.

الحاجة لقانون خاص بالتنمية المستدامة

وشدد على ضرورة وجود قانون للتنمية المستدامة بشروط مختلفة تتماشى مع المدن الذكية والتقدم التكنولوجي، لافتًا إلى التنمية المستدامة مخفز لجذب العميل الأجنبي، وتلعب دور حيوي في ملف تصدير العقار.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية إلى أن يضم فنادق تحافظ علي الموارد والصرف الصحي، والتي تعد أكثر جاذبية عن الأخري التي لا تهتم بالموارد، لافتًا إلى أهمية الحفاظ علي الموارد وانتشار مفهوم التنمية المستدامة.

اتجاه المطورين لمشروعات التنمية المستدامة

ولفت إلى أن معظم المطورين أصبحوا يفضلوا الاتجاه لتنفيذ مشروعات عقارية تعتمد علي أساليب التنمية المستدامة، خاصة التي تعتمد علي توفير المياه وانتشار المساحات الخضراء، وتوفير الكهرباء بالطاقة الشمسية النظيفة.

جانب من الحضور بالمؤتمر

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية، تحت عنوان مستقبل الطاقة المستدامة في المشروعات العقارية في ظل تغير أسعار الألواح الشمسية، وكيف توازن الشركات العقارية والمصممين بين تحقيق فكر الطاقة المستدامة في المشروعات دون إضافة أعباء مالية كبيرة علي الميزاني.