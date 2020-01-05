عقـــارات

«الشرقيون للتنمية العقارية» تحقق مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال 2019

قال آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة الشرقيون للتنمية العقارية إن نتائج أعمال الشركة أظهرت إجمالي مبيعات خلال 2019 بلغت نحو مليار و200 مليون جنيه، بزيادة نحو 150 مليون جنيه على 2018 والذي سجلت فيه المبيعات نحو مليار و50 مليون جنيه…

شرين طه 5:27 م, الأحد, 5 يناير 20 5:27 م, الأحد, 5 يناير 20

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قال آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة الشرقيون للتنمية العقارية إن نتائج أعمال الشركة أظهرت إجمالي مبيعات خلال 2019 بلغت نحو مليار و200 مليون جنيه، بزيادة نحو 150 مليون جنيه على 2018 والذي سجلت فيه المبيعات نحو مليار و50 مليون جنيه بنمو 14.3%.

وأضاف حمدي أن المبيعات التي أظهرتها نتائج أعمال الشرقيون للتنمية العقارية خلال العام المالي الحالي أقل من المستهدف الذي كانت تسعى لتحقيقه، وهو مليار و400 مليون جنيه.

وأوضح أن حركة السوق العقارية خلال 2019 كانت أفضل من العام السابق عليه، بناء على نتائج أعمال الكثير من الشركات، وأسهمت في ذلك حركة الكاش والتحسن الاقتصادي.

وأشار إلى أن السوق العقارية المصرية لا توجد بها فقاعات عقارية، كما حدث في الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والتي بلغت فيهما نسبة التمويل العقاري 80%، بينما في مصر لم تتجاوز الـ10%.

وأوضح أن هناك تباطؤا في بعض الشرائح التي ركزت عليها الشركات، خاصة الفاخر؛ لأنها شهدت عمليات تشبع من قبل العملاء، واتجه بعض المطورين إلى شريحة “B – B+”، كما أن الربع الأخير من العام الحالي شهد زيادة في المنتج لا في المبيعات.

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بقلم شرين طه

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