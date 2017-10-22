الشرقيون تطلق اسم شهيد الواحات على مسجد البارون سيتى

وقال المهندس محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون, إن المجموعة حريصة دائما على تكريم شهداء الوطن الأبرار تقديراً لتضحياتهم بأرواحهم للحفاظ على أمن الوطن واستقراره والتصدى للإرهاب الغاشم، مشيراً إلى أن الشهيد إسلام مشهور هو أحد سكان كومباوند البارون سيتى .

وشدد على أن الأعمال الإرهابية لن تزيد المصريين إلا إصراراً على التحدى والوقوف صفاً واحداً لدحرها والقضاء عليها نهائيا، مؤكداً على دعم المجموعة للقيادة السياسية والدولة للتصدى لتلك الأعمال وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالأمن القومى .

وأوضح أن الشركة قررت اطلاق اسم شهيد الشرطة على المسجد المقام بالكومباوند رغبة منها فى تكريم وتخليد اسم أحد شهداء الوطن الأبرار، كما ستقوم ايضا بوضع لافتات بالكومباوند باسم وصورة الشهيد، مشيراُ إلى دراسة العديد من المقترحات الأخرى لتكريم الشهداء تثمينا لتضحياتهم .

يذكر أن الشرقيون للتنمية العمرانية إحدى شركات مجموعة النساجون الشرقيون، وهي شركة مساهمة، تأسست عام 1994 باستثمارات تتجاوز 3.5 مليار دولار، و تمتلك الشرقيون للتنمية العمرانية وشركتيها التابعتين (شرم البحر الأحمر للتنمية السياحة، والقاهرة الكبرى للإنماء والتعمير) مجموعة متنوعة من المشروعات التي تغطي مختلف القطاعات ، السياحة والزراعة والتنمية العقارية .