الشرقيون تستهدف اقتناص أراض جديدة وتوسعة استثماراتها

❐ محمد محمد فريد خميس: نترقب إنهاء إجراءات تنفيذ مشروع على 50 فدانا بالساحل الشمالى المال ـ خاص تعتزم شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، البدء فى تنفيذ مول «سايد ووك» على مساحة 6000 متر بالتجمع الخامس، باستثمارات مبدئية 450 مليون جنيه.…

❐ محمد محمد فريد خميس: نترقب إنهاء إجراءات تنفيذ مشروع على 50 فدانا بالساحل الشمالى

المال ـ خاص

تعتزم شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، البدء فى تنفيذ مول «سايد ووك» على مساحة 6000 متر بالتجمع الخامس، باستثمارات مبدئية 450 مليون جنيه.

وقال، عضو مجلس الإدارة، والمالك للشركة محمد محمد فريد خميس، إن المول يعد أول المشروعات الخدمية الكبرى بمنطقة المثلث الذهبى بالتجمع الخامس، وتقوم “الشرقيون” بتطويره بالشراكة مع شركة «بى تو بى» للاستثمار والتسويق العقارى.

وأضاف أن المول يشتمل على مسطحات تجارية ووحدات إدارية، وسيسهم إحياء المنطقة، وتحفيز الشركات نحو ضخ المزيد من الاستثمارات بها .

وأوضح أن «الشرقيون» تستعد لإطلاق مشروع منتجع سكنى سياحى متكامل، على مساحة 50 فداناً بالساحل الشمالى، خلال 2018، لافتا إلى أنها أوشكت على الانتهاء من إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمشروع، وجار إعداد التصميمات.

ويتيح المشروع وحدات بمساحات تبدأ من 80 مترا بسعر تنافسى يبدأ من 800 إلى 900 ألف جنيه، وتستهدف الشركة من خلاله تلبية احتياجات الشريحة الأكبر من العملاء .

وكشف «خميس» أن الشركة استعانت بالمكتب الاستشارى «Azor» لتصميم المشروع، وسيتم تنفيذه على مصاطب «تبادلية»، كى تتمتع جميع الوحدات بإطلالة على البحر والشاطىء الرملى، ويتسم المشروع بواجهة بحرية بطول 350 مترا، ومن الستهدف تسليم وحدات المرحلة الأولى خلال عامين من تاريخ البدء فى الأعمال الإنشائية .

وشدد على أن الشركة تستهدف توسيع حجم استثماراتها بتنفيذ مشروعات جديدة، مشيرا إلى أنها مهتمة بالحصول على قطع أراض ضمن المطروحة حاليا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام البيع، متوقعا أن يشهد العام المقبل طفرة فى حجم الطلب على المشروعات العقارية، مع وضوح الرؤى بشان الأسعار والتغيرات فى التكاليف الإنشائية.

ولفت إلى أن الشركات العقارية تنتظر طرح المزيد من الأراضى من قبل الدولة، وخاصة بالمدن الواعدة مثل العلمين الجديدة.

وتنفذ «الشرقيون» عدة مشروعات، منها «هليوبوليس هيلز» بجوار جمعية عرابى بالعبور، و«الكوربة ريزيدنس» مصر الجديدة، و«البارون سيتى» بالطريق الدائرى، و«أورينتال كوست» مرسى علم، وفندق «سيتى بيزنيس هوتيل» بالعاشر من رمضان، وفندق «لابلايا» بمارينا الساحل الشمالى، و«البارون مول» بالقطامية، و«فاميلى سنتر» الذى يقع على طريق الإسماعيلية.