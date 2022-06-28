«الشرقيون» تبيع 250 ألف متر أراض إلى 40 مستثمرا مقابل 210 ملايين جنيه

قال أحمد السعدنى، مدير المبيعات فى شركة الشرقيون للمشروعات الصناعية، إنها وقعت نحو 40 عقدا مع مستثمرين لإقامة مشروعات على مساحة 250 ألف متر مربع من إجمالى المرحلة الأولى البالغة 1.7 مليون متر تتولى ترفيقها بمنطقة السخنة.

وأضاف لـ«المال» أن حصيلة بيع الأراضى المذكورة تقدر بنحو 210 ملايين جنيه،لافتا إلى أن «الشرقيون» مخصص لها مساحة إجمالية فى السخنة تصل إلى 10.5 مليون متر مربع تتولى ترفيقها بجميع الخدمات على عدد من المراحل، ثم يتم طرحها للبيع أمام المستثمرين الراغبين فى تنفيذ المشروعات الصناعية.

وأوضح أن المرحلة الأولى والتى تصل مساحتها إلى 1.7 مليون متربع تم إطلاق أعمال الترفيق بها خلال 2020 ويتوقع أن يتم الانتهاء منها أواخر العام الحالى، لتستوعب 5000 مصنع فى مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية.

ويساهم فى هيكل ملكية الشرقيون مجموعة النساجون الشرقيون بنسبة %75 وبنك قناة السويس %15 والنسبة المتبقية لمساهمين آخرين، من بينهم شركات حكومية، ويتم تدبير التمويل من الموارد الذاتية.

وبدأ العمل بنظام المطور لأول مرة فى مصر عام 2006، وتسعى الحكومة من خلاله إلى توفير أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمر عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية من خلال مناقصات عالمية تطرحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وطبقا لبيانات موقع “التنمية الصناعية” بلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر 12 تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.