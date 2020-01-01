«الشرقيون» العقارية : احتفالات رأس السنة فرصة واعدة لتسويق الوحدات للأجانب

شركات التطوير العقاري الأجنبية تستهدف إقامة الحفلات بالأماكن الساحلية، وفق "الشرقيون"

قال آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية إن شركات التطوير العقاري تهتم بعقد احتفالات رأس السنة لأنها تنعكس بشكل مباشر على رفع معدل مبيعات الأجانب في السوق المصرية.

وأضاف حمدي في تصريح خاص لـ”المال” أن الأجانب لا يكون هدفهم الرئيسي حضور الحفلات المقامة بمصر، ولكن تكون فرصة واعدة لمشاهدة الوحدات، وبالتأكيد التي نتميز بعدة معايير، أبرزها كامل التشطيب ونظم المبرد المركزي. رئيس مجلس إدارة الشرقيون للتنمية العقارية

وأوضح أن شركات التطوير العقاري الأجنبية تستهدف إقامة الحفلات بالأماكن الساحلية، مشيرا إلى أن شركة الشرقيون على سبيل المثال تستهدف إقامة حفلاتها بفندق فى بمنطقة مرسى علم.

وأعلن أن الشركة تعمل دوما بوجود فريق تسويق ليعمل بصفة دائما على تسويق العقار للأجانب.

وأشار إلى أن آلية التسويق واستغلال إقبال الأجانب خلال موسم رأس السنة يعد فرصة رئيسية، ولكن يقابل الشركات المشكلة الرئيسية وهى عقود التسجيل.

ولفت إلى أن شركته حققت مبيعات بداخل كومبوند متكامل للأجانب مكون من 250 وحدة.

وأوضح حمدى أن اسم الشركة الدولى يوفر جانب الأمان للعملاء الأجانب، خاصة أن العديد من العملاء يعتمدون على مصداقية وسمعة الشرقيون قبل الاهتمام بتوفير عقود التسجيل.