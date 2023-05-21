«الشرقية للسكر» تعتزم استثمار 200 مليون جنيه بالنصف الثانى من 2023

كشف الدكتور خالد بدوى، رئيس مجلس إدارة شركة «الشرقية للسكر» أنها تعتزم التوسع فى القطاع الزراعى عبر ضخ استثمارات تصل إلى 200 مليون جنيه فى النصف الثانى من 2023.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن “«الشرقية للسكر» تستهدف زراعة «البنجر» المكون الأساسى فى عملياتها الإنتاجية بغرض زيادة حجم أعمالها.

وأشار إلى أن شركته استثمرت نحو 200 مليون جنيه خلال الفترة من 2022 وحتى الآن، موضحًا أن تلك الاستثمارات ممولة ذاتيًا.

وأكد استغلال تلك الاستثمارات فى التوسع بزراعة مساحات أكبر من بنجر السكر، وشراء المعدات الزراعية الخاصة برى الأرض وتسويتها وغيرها، مشيرا إلى أن المساحة المخطط زراعتها بالموسم الحالى تصل إلى 80 ألف فدان.

وأضاف: أن «الشرقية للسكر» افتتحت مصنعها فى محافظة الشرقية، وانطلق العمل به منذ عام 2019 بخط إنتاج واحد، و ينتج حاليا نحو 250 ألف طن بجانب تكرير 150 ألفاً من الخام .

وقال «بدوى» إن إنتاج «الشرقية للسكر» يوجه للسوق المحلية بقرار من وزارة التموين، موضحًا أن الشركة لديها أسواق تصديرية كبيرة تتعامل معها، وصدرت 60 ألف طن سكر بما كان يمثل %20 من إجمالى إنتاجها خلال العام الماضى.

ورأى أن أوضاع صناعة السكر و كذلك زراعة البنجر مزدهرة حالياً، نظرًا لزيادة الطلب على الصعيدين المحلى والخارجى، كونها سلعة أساسية، إلى جانب جاذبية العوائد المحققة من خلالها.

وتابع إن الظروف الاقتصادية الحالية على الصعيدين العالمى أو المحلى، أثرت سلباً على أداء بعض القطاعات، وبالتالى فإن الكيانات العاملة بها حتى وإن كانت ذات ملاءة مالية كبيرة ستكون غير قادرة على التوسع والأفضل لها أن تحاول الصمود فقط أمام التحديات.