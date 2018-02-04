الشرقية للدخان يخالف موجة هبوط البورصة ويسجل تداولات استثنائية

- ترجيحات باقتراب دخول الشركة "مورجان ستانلي" خلفا لجلوبال تليكوم - ارتفع 2% رغم تراجع السوق 1.45% وهبوط غالبية الأسهم المقيدة كتب: مصطفى طلعتشهدت شاشات البورصة المصرية، اليوم الأحد، تداولات استثنائية على سهم الشرقية للدخان، ليتصدر تنفيذات السوق على غير العادة، ليخالف ما شهدته البورصة من تراجع ملح

– ترجيحات باقتراب دخول الشركة “مورجان ستانلي” خلفا لجلوبال تليكوم

– ارتفع 2% رغم تراجع السوق 1.45% وهبوط غالبية الأسهم المقيدة

كتب: مصطفى طلعت



شهدت شاشات البورصة المصرية، اليوم الأحد، تداولات استثنائية على سهم الشرقية للدخان، ليتصدر تنفيذات السوق على غير العادة، ليخالف ما شهدته البورصة من تراجع ملحوظ في غالبية الأسهم والمؤشرات.

ووفقا للشاشات، صعد سهم “الشرقية للدخان” 2.05% بنهاية الجلسة ليصل إلى 476.88 جنيه، بعد التداول على 331 ألف سهم، بلغت قيمتها 158.1 مليون جنيه، من إجمالي تداولات على الأسهم بقيمة 828 مليون جنيه.

وتشير توقعات داخل سوق المال إلى اقتراب دخول الشرقية للدخان إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة خلفا لجلوبال تليكوم المقرر خروجها بعد عرض الشراء المقدم عليها من الشركة الأم “فيون” بسعر 7.9 جنيه.

ومن المقرر أن تعلن مؤسسة مورجان ستانلي خلال مارس المقبل عن الأسهم المهددة بالشطب والانضام إلى المؤشر، قبل الإعلان عنها بشكل رسمي في شهر مايو.

واختتمت البورصة، تعاملات اليوم على هبوط جماعى لمؤشراتها، إذ هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.42% إلى 14874 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.51% ليغلق عند 857 نقطة.

وتشير شاشات التداول إلى سيطرة اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ هبط 125 سهماً، من إجمالي 179 سهماً متداولاً، بينما صعد 27، وتبقى 27 سهماً دون تغير.

وعلى الصعيد ذاته، قررت إدارة البورصة إزالة أثر المخالفة (تنفيذ عكسي) لعمليات الشراء المنفذة على 4.7 ألف من أسهم الشركة بجلسة 24 يناير نتيجة مخالفة أحكام المادة 38 من قيد وشطب الأوراق المالية، والتي تمنع مجلس الإدارة بإجراء أي تعاملات داخلية على أسهم الشركة في فترة 15 يوماً قبل الإعلان عن نتائج الأعمال.

جدير بالذكر، أن سهم “التجارى الدولى” يشكل 76.06% من تمثيل مصر بمؤشر الأسواق الأسواق الناشئة، وبوزن 13.3% لـ”جلوبال تليكوم”، بينما تستحوذ المجموعة المالية “هيرميس” التى حلت مؤخرا مكان سهم “طلعت مصطفى جروب” على 10.65%.

ويبلغ رأسمال “الشرقية للدخان” 1.5 مليار جنيه، موزعا على 100 مليون سهم، بقيمة أسمية 15 جنيها للسهم، وحققت أرباحاً 2.3 مليار جنيه النصف الأول من العام المالي الحالي.