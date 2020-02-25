الشرقية للدخان: ندرس أثر تعديلات القيمة المضافة على أسعار السجائر والمعسل

قالت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” إنها تنتظر نشر التعديلات المتعلقة بقانون القيمة المضافة الخاص بزيادة الضرائب على السجائر والمعسلات ومنتجات التبغ بجريدة الوقائع المصرية لدارسة أثره على أسعار بعض منتجات الشركة.

وأضافت الشرقية للدخان في إفصاح للبورصة اليوم الثلاثاء: “سنوافيكم بقائمة الأسعار الجديدة حال صدورها واعتمادها وذلك التزاماً بمبادئ الإفصاح والشفافية”.

وكانت لجنة الخطة والموازنة وافقت في تقريرها على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبية على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

وضم مشروع القانون المعروض على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، تضمنت عدة أحكام أهمها: زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية، بمقدار 50 قرشًا للشريحة الأولى، و100 قرش للشريحة الثانية، و50 قرشًا للشريحة الثالثة، مع رفع السقف السعري لكل الشرائح، لتتواكب مع الزيادات الطبيعية التي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

وصعدت أرباح الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مع زيادة المبيعات.

وأوضحت الشركة في تقرير للبورصة، أن صافي ربح الفترة (يوليو – ديسمبر 2019) ارتفع إلى 2.2 مليار جنيه، مقابل 2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة زيادة نحو 9.3%.

وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة بنسبة 7.5%؛ لتصل إلى 7.69 مليار جنيه، مقابل 7.15 خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.