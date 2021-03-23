«الشرقية للدخان»: نتشاور مع مصنعي السجائر الإلكترونية لطرحها في الأسواق

قالت شركة الشرقية للدخان، أكبر منتج للدخان فى مصر، إنها تتشاور مع مصنعى السجائر الإلكترونية لطرحها فى الأسواق بعد الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة.

وأضافت الشرقية للدخان فى إفصاح للبورصة الثلاثاء، أن دراستها لإنتاج السجائر الإلكترونية تأتى فى إطار استراتيجية البحث عن بدائل أقل خطورة من السجائر التقليدية.

وتستعد الشركة لطرح مزايدة لانتاج السجائر( تشمل الإلكترونية)، وأصدرت هيئة التنمية الصناعية كراسة شروط المزايدة الأحد الماضى.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة الأحد الماضى، إن أحد شروط الكراسة إتاحة الخيار للجمعية العامة للشرقية للدخان في المشاركة في رأسمال الشركة الجديدة بنسبة 24%، دون تحملها جزءا من تكلفة الرخصة.

كما تضمنت الكراسة شرطا متعلقا بعدم أحقية الشركة الجديدة في إنتاج سجائر في الفئة السعرية الشعبية التي تسيطر عليها الشركة الشرقية وتمثل 98% من مبيعاتها، بما يضمن عدم وجود أي تهديد تنافسي من الشركة الجديدة.

وعلمت «المال» من مصادر قريبة الصلة أن مجموعة إماراتية أبدت اهتماما بالتقدم لمزايدة الرخصة الجديدة لإنتاج السجائر التى أعلنت عنها الشركة.

الشرقية للدخان جددت تعاقدها مع شركة فيليب موريس العالمية

فيليب موريس

وأفصحت الشرقية للدخان فى (31 يناير الماضى) عن تجديد تعاقدها مع شركة فيليب موريس المتخصصة فى إنتاج ماركات السجائر العالمية.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة الأحد، إن مجلس الإدارة وافق على تجديد عقدين مع فيليب موريس، أحدهما للتصنيع، والآخر للتغليف.

وأضافت الشركة أن هذا التجديد سيتم بنفس شروط التعاقد السابق، مشيرة إلى أن شركة فيليب موريس شريك استراتيجى طويل الآمد.

وتنتج فيليب موريس 6 علامات تجارية من السجائر من بين أفضل 15 علامة حققت مبيعات على مستوى 180 دولة فى العالم.

تسجيل رقم قياسي بإنتاج 6 مليارات سيجارة فى شهر واحد

ايسترن كومباني

وسجلت الشرقية للدخان رقما قياسيا فى معدلات الإنتاج خلال شهر نوفمبرالماضى، ليصل حجم إنتاجها إلى 6 مليارات سيجارة.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة (9 ديسمبر الماضى)، إن هذا المعدل يشكل رقما قياسيا لم تنتجه الشركة فى شهر واحد من قبل.

وأضافت الشركة، أن هذا المعدل انعكس على نتائج أعمال الربع الأول المنتهى 30 سبتمبر الماضى، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 6.5%، بينما ارتفع صافى الربح بنسبة 10% مقارنة بالفترة المقارنة من العام السابق.

وعزت الشركة هذه الطفرة الإنتاجية إلى التخطيط الاستراتيجى المتكامل من قبل مجلس الإدارة وقراءته الجيدة لحالة السوق والسيناريوهات المستقبلية.

وبلغ حجم إنتاج الشركة من السجائر خلال العام الماضى المنتهى يونيو 2020 حوالى 84.2 مليار سيجارة بارتفاع طفيف عن العام السابق الذى أنتجت فيه 83.3 مليار سيجارة.

إيسترن كومبانى رفعت أسعار السجائر 3 مرات خلال 2020

ورفعت إيسترن كومبانى أسعار جميع منتجاتها من السجائر والمعسل عدة مرات خلال السنوات الماضية آخرها خلال شهور فبراير ومارس واكتوبر من عام 2020.

ففى 21 اكتوبر الماضى أعلنت الشركة عن قائمة أسعار جديدة لمنتجات سجائر ” مونديال ” تتراوح بين 20 إلى 23 جنيها للعلبة.

وبلغ سعر علبة سجائر مونديال بألوانها المختلفة الأحمر والأزرق والسيلفر 20 جنيها، بينما وصل سعر علبة مونديال سويتش بجميع نكهاته إلى 23 جنيها.

وتعد الشرقية للدخان، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهى أكبر منتج للسجائر والمعسل فى مصر، ويبلغ رأسمالها الحالى 2.25 مليار جنيه.

وكانت الشركة قد رفعت فى (26 فبراير) أسعار جميع منتجاتها من السجائر بقيمة جنيه ، على كل الأصناف.

ولحق ذلك بأيام زيادة أخرى (2 مارس ) فى أسعار جميع منتجات المعسل بنسب تتراوح بين 50 قرشا إلى 3 جنيهات.

وطرحت الشركة فى مارس الماضى منتجا جديدا من السجائر يحمل اسم “كليوباترا بوكس ” بسعر عشرة جنيهات للعلبة ذات العشرة سجائر.

وقالت فى إفصاح للبورصة 2 مارس الماضى، إن طرح هذا المنتج يتماشى مع متطلبات شرائح السوق المختلفة.

إيسترن رفعت أسعار منتجات السيجار الفاخر

وأعلنت ايسترن كومبانى فى 7 سبتمبر الماضى عن زيادة أسعار منتجات السجائر الفاخرة “السيجار” بقيم تتراوح بين 20 جنيها لبعضها وتصل إلى 350 جنيها للبعض الآخر.

ويشير جدول أسعار مرسل للبورصة آنذاك إلى ارتفاع أسعار بعض السجائر بقيم تتراوح بين 20 ، 25 ، 30 جنيها، كما فى أصناف “ميديانتوس سادة”،” توسكانى اسبيشيال”،”ميزى توسكانى”.

كما يشير الجدول إلى ارتفاع أسعار أنواع أخرى ما بين 70 إلى 80 جنيها ، كما فى أصناف” ميديانتوس اسبيشيال سادة”، “ميديانتوس اسبيشيال بالروائح”.

ويظهر الجدول أيضا ارتفاع أسعار نوع من دخان الشعر بقيمة 8 جنيهات للعبوة من 32 إلى 40 جنيها.

وتعاقدت الشركة فى وقت سابق مع إحدى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاستشارات التسويقية لدراسة سوق التدخين فى مصر ومساراته المستقبلية.

وطرحت الشرقية للدخان في مارس 2019 حصة إضافية تمثل 4.5% من أسهمها بالبورصة المصرية، في إطار برنامج الطروحات الحكومية، سعيا لتعزيز أسواق المال المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حاليا (50.5%) من الأسهم، بينما يمتلك اتحاد العاملين (6.1%)، والباقى أسهم مطروحة للتداول الحر فى البورصة، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية فى يناير الماضى .

وكشفت نتائج أعمال سنوية سابقة للشركة تسجيلها صافى ربح قدره 3.79 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2020 مقارنة بنحو 3.73 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2019.

وارتفعت ايرادات الشركة إلى 14.4 مليار جنيه خلال العام المالى المشار إليه مقارنة بايرادات بلغت 14 مليار جنيه خلال العام السابق.