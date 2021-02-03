«الشرقية للدخان»: مفاوضات مع 3 شركات صينية وأوروبية لإنتاج السجائر الإلكترونية وطرح أول منتج خلال 2021

تتفاوض الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» مع 3 شركات صينية وأوروبية لإنتاج السجائر بالوسائل الإلكترونية، وتستهدف تقديم أول سيجار قبل نهاية 2021.

أعلن هانى أمان، العضو المنتدب لـ«إيسترن كومبانى» لـ«المال»، أن هناك عددا من الشركات العالمية تتفاوض مع الشرقية للدخان لطرح أنواع جديدة من السجائر بالسوق المحلية، موضحًا أن قسم التطوير بالشركة يعمل بشكل مستمر على دراسة السوق وتلبية كل احتياجاتها وفقًا للتكنولوجيا العالمية، وسيتم طرح منتجات جديدة قبل نهاية العام المالى الحالى.

وتوقع أمان طرح المنتجات الجديدة من المعسل قبل نهاية العام المالى، خاصة فى ظل توقف شركة الاستشارات عن الدراسات السوقية خلال الوقت الحالى.

طرح 6 أصناف من معسل النكهات بالسوق بنهاية يونيو

وكشف أن الشركة ستطرح 6 أصناف من مسعل النكهات مرة واحدة قبل نهاية يونيو المقبل، على تطرح منتجا جديدا منها كل أسبوع.

وتعاقدت الشركة يناير 2020 مع إحدى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاستشارات التسويقية لدراسة سوق التدخين فى مصر ومساراته المستقبلية.

وأوضحت «الشرقية للدخان» فى إفصاح سابق للبورصة أن هذه الشركة ستقوم بالدراسات اللازمة لتقييم التطورات المتوقعة التى تشهدها عادة التدخين فى السوق المصرية.

أعرب هانى أمان، عن تفاؤله بعام 2021، مؤكدًا أن المؤشرات هائلة وتسير نحو الربحية، بفضل الخطط التكتيكية التى قام بها مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية لتحريك المبيعات، عبر التركيز على الكفاءة والاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية.

وحققت الشركة زيادة فى صافى أرباحها خلال الربع الثانى من العام المالى 2021/2020 بنسبة %19 وسجل 1.375 مليار جنيه مقابل 1.158 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، وفق بيان مرسل للبورصة الأحد الماضى.

وأشار البيان إلى ارتفاع إيرادات الشركة بنحو %6 لتسجل 4.211 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، مقابل 3.976 مليار فى نفس الفترة من عام 2020-2019.

وأرجعت الشركة زيادة الإيرادات فى الربع الثانى إلى تحسن مبيعات السجائر المحلية لتصل إلى 3.328 مليار جنيه بزيادة %10 على أساس سنوى، نتيجة زيادة حجم المبيعات المحلية بمقدار 1.385 مليار سيجارة عن نفس الربع من العام السابق لتسجل مستوى قياسيا فى الربع الثانى من العام المالى الحالى عند 17.459 مليار سيجارة.

وتضمنت أسباب ارتفاع الإيرادات الزيادات غير المباشرة فى الأسعار عن طريق خفض هوامش تجار التجزئة من جنيه إلى 25 قرشا للعبوة التى تحتوى على 10 علب للعلامات التجارية الرئيسية بالشركة اعتبارا من 1 ديسمبر 2020.

كما شملت التحسن فى مزيج المبيعات من حيث كميات أعلى فى أحجام مبيعات السيجار المحلى بمعدل %44 على أساس سنوى، إلى جانب زيادة حجم مبيعات قطاع الإنتاج المشترك بمقدار %33 .

وذكر أن إنتاج الشركة كسر لأول مرة حاجز 6 مليار سيجارة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين، مقابل 5 و5.5 مليار فى الأشهر السابقة.

وقال العضو المنتدب إن المفاوضات بشأن الأصول غير المستغلة مازالت مستمرة، والشركة لم تتخذ فيها قرار حتى الآن، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى منها، موضحًا أن الخطة تضم أكثر من سيناريو للتعامل على هذه الأرض، ومطروح فيها البيع أو الإيجار أو المشاركة فى تنفيذ مشاريع استثمارية عدة مع القطاع الخاص.

تقييم الأصول غير المستغلة يتراوح بين 2.5 و3 مليارات جنيه

وذكر أن الشركة حصلت على موافقة لتغيير نشاط مبنى المانسترلى بالعمرانية من الصناعى إلى تجارى، ومخزن الزمر، حصلت فيه على ترخيص مستشفى وتتفاوض حاليًا مع بعض المطورين العقاريين على التنفيذ، لافتًا إلى أن القيمتة البيعية لأصول “الشرقية للدخان” – وفقًا لآخر تقييم – تراوحت بين 2.5 و3 مليارات جنيه.

ويبلغ إجمالى الأصول غير المستغلة للشركة الشرقية 200 ألف متر، موزعة على 6 مواقع، منها 3 فضاء تتمثل فى أرض مصنع السلوم بالإسكندرية بمساحة 1471 مترا مربعا، وأرض جان ماروشيان بالجيزة ومساحتها 1639 مترا مربعا، وأرض جزيرة الذهب بشارع البحر الأعظم بالجيزة ومساحتها 3234 مترا مربعا، و3 الأخرى مبان قائمة بذاتها، تضم جزءا من المقر الرئيسى بالجيزة، ويقع على شارع الملك فيصل، ومخازن المانسترلى والزمر بالعمرانية.

بدء تنفيذ تجربة التحصيل الإلكترونى من محافظة بورسعيد خلال أسبوعين

وعن آخر مستجدات بروتوكول التعاون مع البنك الأهلى المصرى فى إطار خطة الشركة لميكنة متحصلاتها لدى العملاء، أعلن أمان أن الشركة ستبدأ خلال أسبوعين فى تنفيذ تجربة التحصيل الإلكترونى من محافظة بورسعيد، على أن تتم عملية التعميم على باقى المدن تباعًا بعد نجاح التجربة الأولى.

يشار إلى أن الشرقية للدخان أعلنت فى ديسمبر الماضى، عن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصرى فى إطار خطة لميكنة متحصلاتها لدى العملاء، موضحة أنه يأتى فى إطار خطة الشمول المالى التى تهدف إلى توفير آليات سهلة للسداد بالنسبة للتجار بكافة شرائحهم.

وأفاد العضو المنتدب بأن البروتوكول يتضمن استخراج كروت خاصة بتعاملات التجار مع الشركة لأول مرة، لافتًا إلى أن مبيعات الشركة اليومية تتخطى 200 مليون جنيه، وهذا الرقم كبير يستلزم التحصيل إلكترونيًا.