الشرقية للدخان: مستويات الإنتاج والطلب لم تتأثر بارتفاع الأسعار

مصطفى طلعت ــ أحمد اللاهونى أكد مصدر مسئول بالشركة الشرقية للدخان استقرار معدلات الإنتاج والطلب عند نفس مستوياتها، رغم ارتفاع أسعار السجائر فى نوفمبر الماضى، مؤكداً أنه جار استطلاع بعض الآراء من قبل بحوث التسويق لمعرفة احتياجات السوق ترقبًا لتصنيع صنف جديد خلال الفترة المقبلة. يشار إلى أن البرلمان

مصطفى طلعت ــ أحمد اللاهونى

أكد مصدر مسئول بالشركة الشرقية للدخان استقرار معدلات الإنتاج والطلب عند نفس مستوياتها، رغم ارتفاع أسعار السجائر فى نوفمبر الماضى، مؤكداً أنه جار استطلاع بعض الآراء من قبل بحوث التسويق لمعرفة احتياجات السوق ترقبًا لتصنيع صنف جديد خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن البرلمان وافق فى 21 نوفمبر على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لزيادة الضريبة على السجائر والمعسل، وما تبعه من إعلان الشرقية للدخان عن زيادات فى أسعار بيع منتجاتها.

ورفعت «الشرقية للدخان» أسعار بعض منتجاتها مثل كليوباترا كينج سوبر من 11.5 إلى 14 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار كليوباترا كوين سوفت من 12.5 إلى 14.5 جنيه، ومونديال (أحمر- أزرق) بوسطن –لايت – بلومنت من 12 إلى 15 جنيهًا، أما كليوباترا بوكس بأنواعها فارتفعت من 12.75 إلى 15.5 جنيه، وصعدت جولدن ويست بلاك ليبول من 16 إلى 18 جنيهاً.

وأوضح أن شركته لديها مخزون من خامات الإنتاج يكفى ما بين 6 أشهر و16 شهرًا مقبلة، موضحاً أن الشركة استنفدت الخامات بالأسعار القديمة قبل التعويم، ويتم حالياً شراؤها وفقاً للأسعار الجديدة للدولار.

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه لن يتم إقرار أى زيادة جديدة فى أسعار السجائر خلال الأجل المنظور، لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، الذى تم إقرار القانون الخاص به مؤخراً من قبل البرلمان، مضيفاً أن وزارة المالية تقوم بتمويل النظام التأمين الصحى من خلال الزيادات الأخيرة التى أعلنت الشركة عنها فى نوفمبر الماضى، والتى تصل إلى 40 قرشًا على العلبة الواحدة.

وسيطرت حالة من اللغط مؤخراً حول إمكانية إقرار زيادة جديدة فى أسعار السجائر لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل الذى أقره البرلمان منذ أسبوعين، فى حين أكد المصدر أن الزيادة الأخيرة شاملة دعم النظام، ولن تكون هناك زيادات جديدة.

وأعلنت «الشرقية للدخان» مطلع الشهر الحالى أنها ستطرح منتجاً جديداً بالشراكة مع برتش أمريكان توباكو تحت أسهم بال مال أحمر وأزرق فى السوق المحلية بسعر 18 جنيهاً للمستهلك.

وحدد قانون التأمين الصحى، الذى تم إقراره مؤخراً، قيمة الرسوم والمبالغ التى سيتم خصمها عن بعض السلع والخدمات لصالح تمويل هيئة التأمين الصحى، بحيث يتم خصم 75 قرشاً من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلية، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن تتم زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بنحو 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى 1.5 جنيه، بالإضافة إلى %10 من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ غير السجائر.