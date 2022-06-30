الشرقية للدخان: لا معلومات عن زيادة أسعار السجائر.. واتحاد الصناعات : سوف تحدث

قال هاني أمان، رئيس الشركة الشرقية للدخان، إنه يتم طرح حوالي من 220 إلى 250 مليون سيجارة يوميا من السجائر المحلية، والشركات الأخرى الأجنبية تبيع أكتر.

أضاف أمان خلال لقاء عبر الفيديو مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر، أنه لا توجد معلومات عن زيادة اسعار السجائر أول يوليو ، وفي حالة حدوثها نرى كيفية امتصاص الزيادة السعرية عند زيادة سعر علب السجائر.

بينما قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية خلال اللقاء أن السوق المحلية ينتج سنويا 85 مليار سيجارة سنويا منها 75٪ تستحوذ عليها شركة الشرقية للدخان.

وأكد إمبابي أنه سيحدث زيادات سعرية في أسعار السجائر خلال شهر يوليو القادم، وذلك نتيجة طلب وزير المالية 86.6 مليار جنيه في الميزانية العامة للدولة 2022/2023.