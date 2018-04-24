الشرقية للدخان: زيادة المبيعات سبب القفزة فى أرباح التسعة أشهر

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رجب عزالدين:قالت شركة الشرقية للدخان إن زيادة مبيعات الفترة الماضية ساهم فى زيادة صافى الربح بنسبة 156% خلال الفترة المالية المنتهية مارس 2018.وأظهرت نتائج الأعمال المرسلة للبورصة المصرية تحقيق صافى ربح قدره 3.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مارس 2018 مقابل صافى أرباح قد

رجب عزالدين:

قالت شركة الشرقية للدخان إن زيادة مبيعات الفترة الماضية ساهم فى زيادة صافى الربح بنسبة 156% خلال الفترة المالية المنتهية مارس 2018.

وأظهرت نتائج الأعمال المرسلة للبورصة المصرية تحقيق صافى ربح قدره 3.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مارس 2018 مقابل صافى أرباح قدرها 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2017.

وارتفعت الايرادات إلى 10 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بنحو 7.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2017.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 1.77 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي يونيو 2017 مقابل صافى أرباح بلغت 1.47 مليار جنيه بالعام السابق.