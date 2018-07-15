الشرقية للدخان: خفضنا سعر كليوباترا مراعاة لمحدودى الدخل

أحمد اللاهونى كشف مصدر بالشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، أن الشركة أقدمت على تخفيض سعر بيع منتج كليوباترا كينج سايز من 16 جنيهًا إلى 15.5 مراعاة لمحدودى الدخل، وتطبيقًا لبنود قانون التأمين الصحى الجديد.وأعلنت إيسترن كومباني في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأحد، عن تخفي

أحمد اللاهونى

كشف مصدر بالشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى”، أن الشركة أقدمت على تخفيض سعر بيع منتج كليوباترا كينج سايز من 16 جنيهًا إلى 15.5 مراعاة لمحدودى الدخل، وتطبيقًا لبنود قانون التأمين الصحى الجديد.

وأعلنت إيسترن كومباني في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأحد، عن تخفيض سعر بيع منتج كليوباترا كينج سايز من 16 إلى 15.5 جنيه.

وأوضح المصدر، أن منتج كليوباترا كينج سايز يعتبر من أكثر أصناف الشركة رواجًا، لذلك اتخذت تلك الخطوة لعدم تأثر مبيعاتها.

يشار إلى أن “إيسترين كومبانى” رفعت الخميس الماضى، أسعار 13 صنفًا من السجائر، وتراوحت الزيادة بين 1.5 و5 جنيهات فى العبوة الواحدة، مقسمة إلى 75 قرشاً للتأمين الصحى والباقى كضريبة وفروق حق تصنيع بعد زيادة أسعار الكهرباء والوقود.

وأخطرت وزارة المالية الأربعاء الماضي، شركات السجائر ببدء تطبيق الرسوم الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل والتي تبلغ 75 قرشًا على كل علبة سجائر يتم بيعها.

ونص قانون التأمين على أنه يتم تحصيل 75 قرشاً من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلية، سواء كانت سجائر، على أن تتم زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى حتى تصل إلى 150.

وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب على منتجات التبغ تقدر بنحو 58.5 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقابل 51.4 مليار متوقعة في موازنة العام المالي السابق، أى بزيادة 7.5 مليار جنيه.