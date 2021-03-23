الشرقية للدخان : حققنا أعلى إنتاجية ولجنة المخاطر ساهمت في خفض تداعيات كورونا

الشركة تمتلك مدينة صناعية متكاملة، بها ٩ مصانع ومطبعة، علي مساحة ٣٥٠ فدانا في المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر ولدينا مخازن جمركية

قال هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن تشكيل لجنة المخاطر بالشركة بتعمل بخبرات عالمية، وساهمت في الحد من تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف خلال كلمتة بمؤتمر قمة مصر للتجزئة، أن الشركة تحقق في الفترة الحالية أعلى إنتاجية في تاريخها.

وذكر أن الشركة تمتلك مدينة صناعية متكاملة، بها ٩ مصانع ومطبعة، علي مساحة ٣٥٠ فدانا في المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر ولدينا مخازن جمركية.

وتابع أن لجنة المخاطر التي تم تشكيلها فور بدء جائحة كورونا نجحتفي الحد من تداعياتها، واختيار افضل السبل لخفض التكاليف.

وافتتح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية نيابة عن وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين والخاصة، أبرزهم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.