الشرقية للدخان: حاولنا عدم رفع اسعار السجائر ومدخلات الانتاج لا يمكن احتوائها بالجهود الذاتية (فيديو)

قال هاني أمان رئيس شركة الشرقية للدخان، أن الشركة حاولت من 3 أشهر عدم رفع أسعار السجائر، وحاولنا بقدر الامكان اننا منرفعش السجاير بقالنا اكتر من شهرين تلاتة وبنجاهد في هذا الموضوع.

وأضاف فى مداخله هاتفية مع الاعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم: واضح ان التكاليف زادت علينا اوي في اسعار المواد الخام المستوردة بالدولار، والتي ارتفعت بمعدلات ضخمة جدًا، إضافة إلي تغيير سعر صرف الدولار .

وتابع رئيس الشرقية للدخان: اصبحت مدخلات الانتاج لا يمكن احتوائها بالجهود الذاتية فكان لابد من وجود زيادة سعرية، قائلا: إحنا اخر شركة في مصر رفعت اسعارها في منتجاتها.

وقال هاني أمان: رأينا أنه لابد من وجود زيادة سعرية، مشيرًا إلي أنه يتم مراجعة تكاليف الانتاج واسعار السجائر كل 3 أشهر.

ولفت إلي أن منتج السجائر لا يتأثر بسعر البيع أو بالزيادات ، وأن عمليات البيع مستمرة كما هي في كل الاحوال، قائلا: مستهلك السجائر له مذاق خاص والمدخن بيتصرف يعني.

وأشار إلي أنه خلال فتره توليه رئاسة شركة الشرقية للدخان منذ 5 سنوات تم رفع أسعار السجائر 4 مرات فقط.

كانت شركة الشرقية للدخان قررت أمس الاحد رفع أسعار السجائر والمعسل بجميع منتجاتها بزيادة تتراوح من 1.5 وحتي ثلاث جنيهات ، حيث سجلت زيادة بقيمة 2.40 جنيه لكل علبه سجائر شعبية، ومنها كليوباترا بوكس ابيض، و كليوباترا كوين سوفت، ومونديال لايت، و مونديال أزرق.

كما زادت أسعار سجائر مونديال أحمر، مونديال سويتش منتول، و كليوباترا بلاك ليبول أيضا ارتفعت الي 2.40 جنيه.

وارتفعت أسعار السجائر كليوباترا بوكس عبوة 10 بزيادة قدرها 1.5 جنيه، فيما ارتفعت كليوباترا سوبر ستار بزيادة قدرها 2.4 جنيه.

وزادت أسعار السجائر بلمونت 2.4 جنيه علي مجمل سعر المنتج، وبوسطن بنفس الزيادة.