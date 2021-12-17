«الشرقية للدخان» توقف إنتاج مصنع محرم بك بالإسكندرية (مستند)

أعلنت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى” توقف مصنعها بمحرم بك فى محافظة الإسكندرية اعتبارًا من غد السبت 18/12/2021 وذلك بسبب توافر المنتج تام الصنع فى الحدود الآمنة وعدم الحاجة إلى زيادة الإنتاج فى الوقت الحالى.

وأشارت الشركة فى خطاب رسمى حصلت “المال” على نسخة منه، إلى منح العاملين بموقع مصنع محرم بك إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لحين إشعار آخر، مع استثناء عمال (الطوارىء والأمن والحماية المدنية ومراقب الوقت.. الخ) وفقًا لما هو معمول به.

وتوقع هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية “إيسترن كومبانى”، أن تسير معدلات نمو الإيردات خلال العام المالى الحالى بنفس مستوى الربع الأول الذى ارتفعت به فى حدود 10% تقريبًا، مع التأكيد على أهمية المحافظة على تلك المكاسب.

وأعلن العضو المنتدب للشركة الشرقية “إيسترن كومبانى”، فى حوار سابق لـ “المال” أن لديه حلم للوصول بمبيعات الشركة إلى 100 مليار جنيه، والوصول بصافى الربح إلى 10 مليارات جنيه خلال 3 سنوات.

وأظهرت القوائم المالية لـ “ايسترن كومباني” خلال الربع الأول من العام المالي 2021 -2022، ارتفاع أرباحها بنسبة 37.7% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان سابق للبورصة، أنها حققت أرباحاً بلغت 1.598 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، مقابل 1.16 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وصعدت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 4.31 مليار جنيه، مقابل 3.95 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.