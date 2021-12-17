استثمار

«الشرقية للدخان» توقف إنتاج مصنع محرم بك بالإسكندرية (مستند)

بسبب توافر المنتج تام الصنع فى الحدود الآمنة
أحمد اللاهوني 11:40 م, الجمعة, 17 ديسمبر 21 11:40 م, الجمعة, 17 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى” توقف مصنعها بمحرم بك فى محافظة الإسكندرية اعتبارًا من غد السبت 18/12/2021 وذلك بسبب توافر المنتج تام الصنع فى الحدود الآمنة وعدم الحاجة إلى زيادة الإنتاج فى الوقت الحالى.

وأشارت الشركة فى خطاب رسمى حصلت “المال” على نسخة منه، إلى منح العاملين بموقع مصنع محرم بك إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لحين إشعار آخر، مع استثناء عمال (الطوارىء والأمن والحماية المدنية ومراقب الوقت.. الخ) وفقًا لما هو معمول به.

اقرأ أيضا  مدير المعهد القومي للحوكمة تشارك بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

وتوقع هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية “إيسترن كومبانى”، أن تسير معدلات نمو الإيردات خلال العام المالى الحالى بنفس مستوى الربع الأول الذى ارتفعت به فى حدود 10% تقريبًا، مع التأكيد على أهمية المحافظة على تلك المكاسب.

وأعلن العضو المنتدب للشركة الشرقية “إيسترن كومبانى”، فى حوار سابق لـ “المال” أن لديه حلم للوصول بمبيعات الشركة إلى 100 مليار جنيه، والوصول بصافى الربح إلى 10 مليارات جنيه خلال 3 سنوات.

اقرأ أيضا  «القاهرة» توصي بزيادة عدد المنشآت الثقافية في المدن الجديدة

وأظهرت القوائم المالية لـ “ايسترن كومباني” خلال الربع الأول من العام المالي 2021 -2022، ارتفاع أرباحها بنسبة 37.7% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان سابق للبورصة، أنها حققت أرباحاً بلغت 1.598 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، مقابل 1.16 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

اقرأ أيضا  جائزة مصر للتميز الحكومي تعلن إطلاق منظومة جوائز التميز الداخلية

وصعدت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 4.31 مليار جنيه، مقابل 3.95 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

تعرف على أكبر 10 وجهات للاستثمار عالميا في عام كورونا

المال - خاص 4:51 م, الجمعة, 17 ديسمبر 21

في مجال خزانات الأودية وسدود حصاد المياه.. وزير الري يكرم 20 من المتدربين الأفارقة بـ 15 دولة

مدحت إسماعيل 4:23 م, الجمعة, 17 ديسمبر 21

دول الخليج تستحوذ على 2.97% من الاستثمارات في الديون الأمريكية عالميا

المال - خاص 4:20 م, الجمعة, 17 ديسمبر 21

جائزة مصر للتميز الحكومي تعلن إطلاق منظومة جوائز التميز الداخلية

السيد فؤاد 3:28 م, الجمعة, 17 ديسمبر 21

وزيرة التعاون الدولي تؤكد ضرورة تنويع مجالات التعاون الاقتصادي مع الجانب الأوكراني

السيد فؤاد 2:47 م, الجمعة, 17 ديسمبر 21

محافظ القاهرة يكلف بإعداد دراسة لكل مواقف السيارات الرسمية والعشوائية ووضع رؤية شاملة للتطوير

عصام عميرة 2:08 م, الجمعة, 17 ديسمبر 21