الشرقية للدخان توقع اتفاقية تصنيع مع المنصور الدولية

رجب عزالدين أعلنت شركة الشرقية - إيسترن كومباني، عن توقيع اتفاقية تصنيع مشترك مع شركة المنصور الدولية للتوزيع. وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن تلك الاتفاقية مع المنصور الدولية تمت بصفتها الشركة المرخص لها بتصنيع وتوزيع أصناف…

رجب عزالدين

أعلنت شركة الشرقية – إيسترن كومباني، عن توقيع اتفاقية تصنيع مشترك مع شركة المنصور الدولية للتوزيع.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن تلك الاتفاقية مع المنصور الدولية تمت بصفتها الشركة المرخص لها بتصنيع وتوزيع أصناف سجائر ويست west داخل السوق المحلية عن طريق التصنيع داخل منشآت الشرقية للدخان، وذلك بترخيص من شركة ريمتسما سيجار تنفابربكن الألمانية “مالكة العلامة التجارية”.

وتمتد الاتفاقية لمدة خمس سنوات تبدأ من 21 مارس 2018 وحتى 20 مارس 2023، على أن يتم تقاسم الأرباح والخسائر بعد خصم كافة مصاريف البيع والتوزيع للمنتج بنسبة 50% لكل شركة.

وقالت الشرقية للدخان إن شركة المنصور ستتولى عملية توزيع وبيع المنتج داخل مصر، مشيرة إلى أن خطة البيع ستبدأ خلال السنة الأولى بمعدل 281 مليون سيجارة، وسعر بيع 18 جنيهًا للعلبة.