«الشرقية للدخان» توضح حقيقة إيقاف إنتاج سجائر بوكس

كشف مصدر مسئول فى الشركة الشرقية إيسترن كومباني، عن مدى حقيقة توقف الشركة الشرقية عن إنتاج سجائر بوكس، مؤكدا عدم صحة تلك الأنباء، وأن الشركة تعمل بكامل طاقتها، وأن كل الأخبار المتداولة غير حقيقية تمام.

حقيقة توقف إنتاج سجائر بوكس

وأضاف فى تصريح لـ”المال” حول حقيقة توقف إنتاج سجائر بوكس، أكد أن معدلات الإنتاج تعمل بشكل يومي، وأن لديها مخزونا استراتيجيا يمكن الشركة من التعامل مع أى تحدٍ على المدى القريب أو البعيد، لافتا إلى أن معدلات البيع سجلت نفس المعدلات الطبيعية ولم يتم انخفاض نسب الإنتاج الفترة الحالية مطلقا.

كما نفى إبراهيم الإمبابى، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، حقيقة توقف إنتاج سجائر بوكس، لافتا إلى أن الشركة الشرقية لديها مخزون استراتيجي ضخم يسهم فى تشغيل جميع المصانع لديها وخطوط الإنتاج.

وقررت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، في مارس الماضي، رفع أسعار السجائر والمعسل بجميع منتجاتها بزيادة تتراوح من 1.5 وحتي 3 جنيهات، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وأعلنت الشركة فى بيان سابق، أن الشرقية لديها عدة تحديات أمام مواصلة تحقيق مستهدفات الأعمال بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج والزيادة المستمرة في تكاليف الإنتاج.

وكشفت القوائم المالية للشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” عن نتائج أعمال ستة الأشهر المنتهية فى ديسمبر 2022، إذ حققت مبيعات بقيمة 37.5 مليار جنيه، مقارنة بـ34.2 مليار فى الفترة المقارنة نفسها للعام السابق، بنسبة نمو في المبيعات تبلغ 9%.

وكانت سجلت قائمة الزيادات الاخيرة زيادة بقيمة 2.40 جنيه لكل علبة سجائر شعبية ومنها كليوباترا بوكس ابيض، و كليوباترا كوين سوفت، ومونديال لايت، و مونديال أزرق.

وأضافت القائمة التي تشمل زيادة أسعار السجائر والسجائر والمعسل، رفع سعر سجائر مونديال أحمر، مونديال سويتش منتول، و كليوباترا بلاك ليبول أيضا ارتفعت الي 2.40 جنيه.

كما ارتفعت أسعار السجائر كليوباترا بوكس عبوة 10 بزيادة قدرها 1.5 جنيه، فيما ارتفعت كليوباترا سوبر ستار بزيادة قدرها 2.4 جنيه، ورفع أسعار السجائر بلمونت 2.4 جنيه علي مجمل سعر المنتج، وبوسطن بنفس الزيادة.