الشرقية للدخان توافق على طرح 4% من أسهمها بالبورصة

أحمد عاشور وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو طرح حصة تصل إلى 4% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة في رأسمال الشركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المن



أحمد عاشور

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو طرح حصة تصل إلى 4% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة في رأسمال الشركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة، وقرارات رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص في هذا الشأن.



وأكد الوزير أن طرح هذه النسبة من أسهم الشركة الشرقية للدخان يأتي في إطار برنامج الحكومة لطرح حصة من أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتوفير تمويل للشركات للتوسع في مشروعاتها وإعادة الهيكلة، وتنشيط البورصة المصرية، وجذب استثمارات جديدة، إضافة إلى تحقيق أكبر قدر من الحوكمة والشفافية في إدارة تلك الشركات.



وأوضح أن الأولوية لاستغلال العائد من طرح حصة من أسهم الشركة الشرقية للدخان ستكون لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة، مشيرًا إلى التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة فيما يخص برنامج طروحات الشركات المملوكة للدولة بالبورصة لمراعاة إتباع الإجراءات والقواعد الواجبة في هذا الشأن بهدف إنجاح البرنامج.