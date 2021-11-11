استثمار

«الشرقية للدخان» توافق على توزيع الأرباح بعائد جنيه وستين قرشا للسهم

كما وافقت الجمعية العامة على اعتماد تقرير الحوكمة واعتماد القوائم المالية
أحمد اللاهوني 9:17 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 9:17 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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وافقت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة على أن يكون العائد على السهم جنيه واحد وستين قرشا.

كما وافقت الجمعية العامة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة واعتماد تقرير الحوكمة، واعتماد القوائم المالية.

وقال المهندس تامر جادالله، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية إيسترن كومبانى، خلال كلمته بالجمعية العامة العادية اليوم، إن مجلس الإدارة استطاع من خلال الدراسات الممنهجة والرؤى المستقبلية أن يضع العديد من الخطط الاستراتيجية لمواجهة الصعوبات والتحديات المستقبلية.

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وأضاف أن الخطط تضمنت الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم العائد والعمل على خفض التكاليف المباشرة وغير المباشرة مع تحسين كفاءة التوزيع والتواجد بالأسواق الجديدة، واستكشاف الفرص البيعية واستغلالها وتحويلها إلى خطط واستراتيجيات ومزيج تسويقي يتجه إلى السوق مباشرة مع تنويع محفظة الشركة الاستثمارية من خلال الاستثمار الأمثل الخالي من المخاطر.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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