الشرقية للدخان تكشف سبب كتابة أسعار السجائر على العلبة

كشف هاني أمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، أن سبب كتابة أسعار السجائر على العلبة، يعود إلى محاولة السوق بالاستفادة من الإقبال الشديد على منتجات الشركة، ورفع أسعارها بقيم أعلى من التعريفة المعلنة وتحقيق مكسب مرتين.

وأوضح “أمان” فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الشركة اتخذت قرارها بكتابة السعر على العلبة بداية من شهر سبتمبر المقبل لمنع أى تلاعب فى الأسعار، والحفاظ على حق المستهلك وتوعيته بالسعر الحقيقي للمنتج دون أى استغلال من أحد.

رئيس الشرقية للدخان: كتابة السعر يعطى فرصة للمستهلك للاعتراض على أى قرش زيادة

وقال إن قرار الشركة يعطى فرصة للمستهلك للاعتراض على أى سعر زيادة عن المدون على العلبة، خاصة أن السجائر تتعرض مؤخرًا لعملية تغيير من الأسعار من التجار دون وجه حق، مما يخلق فرق فى السعر عن التعريفة المعلنة من الشركة.

وأضاف أن خطوة السوق لرفع السعر عن التعريفة الأساسية لا تستفيد منها الشركة، لذلك وجب تنويه المواطنين.

هانى أمان: هامش الربح الذى تمنحه الشركة مناسبًا وكافيًا لجميع الموزعين

وأكد العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، أن هامش الربح الذى تمنحه الشركة مناسبًا وكافيًا لجميع الموزعين ويصل إلى 25 قرشًا فى العلبة الواحدة، عند ضربه فى عدد العلب التى يتم بيعها يوميًا التى تصل إلى 12 مليون علبة.

أمان: نبيع 12 مليون علبة يوميًا مكسب الواحدة 25 قرشًا

وذكر أن هامش الربح يحسب على كمية البيع الإجمالية وليس على العلبة الواحدة فـ 12 مليون علبة رقم ضخم جدًا إذا نظر السوق لذلك وحسب مكسبه على هذا الأساس.

ولفت أمان إلى أن متعهدى الشركة لهم لائحة مختلفة فى تحديد هامش الربح، نظرًا لأن منتج الشرقية للدخان يتم توزيعه بأرقام مرتفعة يوميًا.

يشار إلى أن الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، رفعت أسعار السجائر، 14 يوليو الماضى، وفقًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحى الشامل.

أسعار سجائر كليوباترا بلاك ليبول

وارتفعت أسعار سجائر كليوباترا بلاك ليبول إلى 24 جنيهًا للمستهلك، وصعدت أسعار سجائر مونديال سويتش (منتول، بلوبيرى) إلى 24 جنيهًا أيضًا.

وسجلت أسعار سجائر مونديال (أزرق، أحمر، سيلفر،) 21 جنيهًا للمستهلك، وارتفعت أسعار سجائر كليوباترا سوفت كوين إلى 18 جنيهًا للمستهلك، وفق الإفصاح.