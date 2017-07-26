الشرقية للدخان تقفز بأرباحها إلى 1.7 مليار جنيه

رجب عزالدين: أظهرت نتائج أعمال شركة الشرقية للدخان، ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 18%، إلى 1.7 مليار جنيه، خلال الفترة المنتهية 30 يونيو 2017 مقارنة بصافى ربح قدره 1.4 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق.وارتفعت ايرادات الشركة إلى 10.5 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنحو



رجب عزالدين:



أظهرت نتائج أعمال شركة الشرقية للدخان، ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 18%، إلى 1.7 مليار جنيه، خلال الفترة المنتهية 30 يونيو 2017 مقارنة بصافى ربح قدره 1.4 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت ايرادات الشركة إلى 10.5 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنحو 7.6 مليار جنيه خلال العام السابق، بارتفاع نسبته 37.4%، وفقا للبيانات المرسلة من الشركة للبورصة المصرية اليوم الأربعاء

تستهدف الشركة جمع نحو 300 مليون جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، من زيادة أسعار 3 أصناف من السجائر.



ورفعت الشركة منذ أسابيع أسعار 3 أصناف من إجمالى 14 صنفا تنتجه الشركة، إذ تباع عبوة سجائر كليوباترا كينج سايز حاليا بسعر 11.5 جنيه، بدلا من 10.5 جنيه، كما رفعت أسعار كليوباترا كوين من 12 إلى 12.5 جنيه، أما كليوباترا سوبر فقد زادت من 12.75 إلى 15 جنيهاً، وجميعا من منتجات السجائر الشعبية.

يذكر أن الشرقية كانت قد رفعت أسعار السجائر عدة مرات منذ مطلع العام الحالى، ففى فبراير الماضى ارتفعت عبوة سجائر كليوباترا بوكس أبيض من 12 إلى 12.75 جنيه، وعبوة جولدن وبست (أحمر – أزرق) من 14.5 إلى 15 جنيهًا، كما رفعت فى يناير الماضى، سجائر كليوباترا كوين (ورقية) من 10.5 إلى 12 جنيهاً، كليوباترا سوبر من 12.5 إلى 12.75 (20 سيجارة).



يبلغ رأسمال المرخص به للشرقية للدخان 3 مليارات جنيه، بينما يبلغ رأسمال المصدر والمدفوع 1.5 مليار جنيه، فيما تتجاوز الحصة السوقية للشركة 70 %، والباقى للشركات الأجنبية.

