«الشرقية للدخان» تقرر رفع جميع منتجاتها من السجائر والمعسل

قررت الشركة الشرقية ايسترن كومباني رفع أسعار السجائر والمعسل بجميع منتجاتها بزيادة تتراوح من 1.5 وحتي ثلاث جنيهات.

وأطلعت “المال” علي قائمة الزيادات والتي سجلت زيادة بقيمة 2.40 جنيه لكل علبه سجائر شعبية ومنها كليوباترا بوكس ابيض، و كليوباترا كوين سوفت، ومونديال لايت، و مونديال أزرق.

وأضافت القائمة التي تشمل زيادة أسعار السجائر والسيجار والمعسل، رفع سعر سجائر مونديال أحمر، مونديال سويتش منتول، و كليوباترا بلاك ليبول أيضا ارتفعت الي 2.40 جنيه.

كما ارتفعت أسعار السجائر كليوباترا بوكس عبوة 10 بزيادة قدرها 1.5 جنيه، فيما ارتفعت كليوباترا سوبر ستار بزيادة قدرها 2.4 جنيه.

وتابعت القائمة أنه تم أيضا رفع أسعار السجائر بلمونت 2.4 جنيه علي مجمل سعر المنتج، وبوسطن بنفس الزيادة.

وكانت الشركة قد ذكرت في بيان سابق تعليقا علي نتائج الأعمال أن الشرقية لديها عدة تحديات أمام مواصلة تحقيق مستهدفات الأعمال بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج والزيادة المستمرة في تكاليف الإنتاج.

وكشفت القوائم المالية للشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” عن نتائج أعمال ستة الأشهر المنتهية فى ديسمبر 2022، إذ حققت مبيعات بقيمة 37.5 مليار جنيه، مقارنة بـ34.2 مليار جنيه فى الفترة المقارنة نفسها للعام السابق، بنسبة نمو في المبيعات تبلغ 9%.