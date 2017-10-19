الشرقية للدخان تفتح مزادًا علنيًا على 3 قطع أراضى

❏ هارون: لجنة مشركة مع القابضة للصناعات الكيماوية لتحقيق مستهدفات البيعأحمد اللاهونى ـ مصطفى طلعتتستعد الشركة الشرقية للدخان لفتح مزاد علني لبيع 3 قطع أراض فراغ -غير مستغلة - بالإسكندرية والجيزة، خلال الفترة المقبلة.وقال محمد عثمان هارون، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، إن قطع الأرض، تتمثل

❏ هارون: لجنة مشركة مع القابضة للصناعات الكيماوية لتحقيق مستهدفات البيع

أحمد اللاهونى ـ مصطفى طلعت

تستعد الشركة الشرقية للدخان لفتح مزاد علني لبيع 3 قطع أراض فراغ -غير مستغلة – بالإسكندرية والجيزة، خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد عثمان هارون، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، إن قطع الأرض، تتمثل فى أرض «سلوم» و«لو مارشين» بمحافظة الإسكندرية على مساحة 1600 متر لكل منهما، وجزيرة الدهب بالجيزة، على مساحة 3200 ألف متر.

وأشار إلى أن هناك لجنة مشكلة فى هذا الشأن، بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لتحقيق المستهدف من المزاد، بما يدر أكبر عائد ممكن لـ «إيسترن كومبانى».

وكان «هارون» قد قال – فى حوار سابق مع «المال» – إن هناك تنسيقا بين الشركة و«القابضة للصناعات الكيماوية»، حول الاستغلال الأمثل للأصول، وذلك لطرح الأراضى الفضاء فى مزايدة علنية للبيع، موضحاً أن حصيلة بيع هذه الأراضى ستئول لخزينة الشركة فى موازنة عام 2017-2018.

وأشار إلى أن إجمالى الأصول غير المستغلة للشركة فى حدود 200 ألف متر، بلغت قيمتها البيعية وفقًا لآخر تقييم حوالى 2 مليار جنيه، موزعة على 5 مواقع، منها 3 قطع أرض فضاء، تتمثل فى أرض «سلوم» و«لو مارشين» بالإسكندرية على مساحة 1600 متر لكل منهما، وجزيرة الدهب بالجيزة على 3200 ألف متر.

ولفت إلى أن الشركة تمتلك مبان قائمة بذاتها- تمثل أكبر الأراضي- وهى المقر الرئيسى بالجيزة، إضافة إلى مخازن المانسترلى والزمر بالعمرانية، موضحًا أن هناك مخططا لإقامة مولات تجارية بها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لكن الأمر قد يستغرق فترة بسبب صعوبة الإجراءات وتحويل الترخيص من النشاط الصناعى إلى التجارى.

وحققت «الشرقية للدخان» أرباحا 1.77 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل 1.47 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.

ويبلغ رأسمال «إيسترن كومبانى» 1.5 مليار جنيه، موزعًا على 50 مليون سهم، بقيمة اسمية 15 جنيهًا للسهم.