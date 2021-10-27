«الشرقية للدخان» تفاضل بين عرضين صينى وأوروبى لإنتاج «التبغ المسخن» خلال النصف الأول من 2022

كشف هانى امان العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة الشرقية للدخان «ايسترن كومبانى»، ان هناك دراسة حاليا لوضع السوق المصرى للتعرف على آليات التسويق لمنتجات التبغ المسخن للاستحواذ على حصة سوقية جيدة، لافتا الى ان تلك الدراسة تنتهى فى نهاية العام الجارى، ولدينا مخطط تسويقى جيد للترويج للمنتج الجديد.

هانى أمان: استيراد كميات وضخها فى السوق بشكل أولى

وأضاف فى تصريح لـ«المال»، أن هناك مفاضلة بين عرضين أحدهما صينى وآخر أوروبى، موضحا أنه بعد دراسة السوق يتم التعاقد مع أفضل العروض واستيراد كميات منه، وضخها فى السوق المصرى، تمهيدا لبدء الإنتاج داخل مصانع الشركة.

وأوضح، انه من المتوقع أن يبدء الانتاج فى النصف الأول من عام 2022، بعد انهاء كافة الاجراءات والحصول على رخصة إنتاج التبغ المسخن من هيئة التنمية الصناعية، لدخول سوق التدخين الحديث بقوة ، لافتا الى اننا نهدف الى تحقيق ربح من إنتاج التبغ المسخن ،وتوفير منتج عالى الجودة للمستهلك، فى إطار استراتيجية البحث عن بدائل أقل خطورة من السجائر التقليدية.

نبحث أسباب ارتفاع أسعار الورق واللوجيستيات وندرس تأثيرها على الشركة

وفى سياق مواز أكد العضو المنتدب أن هناك ارتفاع فى أسعار المواد الخام والنقل واللوجيستيات، لافتا إلى أن هناك ندرة فى منتج الورق وأصبح هناك طلب متزايد عالميا على الورق مما ساهم فى رفع الأسعار، ومشيرا إلى تشكيل لجنة لدراسة تداعيات تلك الارتفاعات على مؤشرات الشركة، ومتوقعا الانتهاء من تلك الدراسة خلال شهرين.

وأعلنت شركة الشرقية للدخان، ارتفاع مبيعاتها السنوية إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2021، مقارنة بمبيعات سنوية سابقة بلغت 55 مليار جنيه، وارتفاع صافى المبيعات إلى 16 مليار جنيه خلال العام، مقارنة بمبيعات سنوية سابقة بقيمة 14.4 مليار جنيه.

كما أظهرت القوائم ارتفاع تكاليف الشركة إلى 9.2 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بتكاليف 8.7 مليار جنيه خلال العام السابق، وارتفع صافى ربح الشركة إلى 4.2 مليار جنيه خلال العام المالى المشار إليه مقارنة بصافى ربح قدره 3.7 مليار جنيه خلال العام السابق.