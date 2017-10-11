«الشرقية للدخان» تطرح 3 أصناف جديدة من السجائر والمعسل

هارون: البدء بإنتاج 10 ملايين سيجارة لقياس رد فعل السوق أحمد اللاهونى ومصطفى طلعتتستعد شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» لطرح 3 أصناف جديدة من السجائر والمعسل بالأسواق، خلال شهر نوفمبر المقبل. أكد محمد عثمان هارون، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه من المقرر طرح من

هارون: البدء بإنتاج 10 ملايين سيجارة لقياس رد فعل السوق

أحمد اللاهونى ومصطفى طلعت

تستعد شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» لطرح 3 أصناف جديدة من السجائر والمعسل بالأسواق، خلال شهر نوفمبر المقبل.

أكد محمد عثمان هارون، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه من المقرر طرح منتج جديد من السجائر المخصصة لشريحة متوسطى الدخل والتى تتضمن صنفي كليوباترا بلاك ليبول وجولدن ويست.

وأشار هارون، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أنه سيتم البدء بإنتاج حوالى 10 ملايين سيجارة، لقياس رد فعل السوق على المنتج الجديد، كما ستطرح صنفين من معسل النكهات، بما يعادل 10 آلاف «باكيت» لكل صنف كمرحلة أولى.

وكشف أن قطاع التسويق يعمل حالياً على اختيار الاسم الجديد للمعسل، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه المنتج للسوق المحلية والتصدير، وذلك تنفيذا لتوجيهات الشركة القابضة بضرورة زيادة حصيلة التصدير والتركيز على الجودة ومعسل النكهات.

من ناحية أخرى، أكد أن الشركة تترقب وصول 5 خطوط إنتاج جديدة، من الخارج، سبق أن تعاقدت عليها بتكلفة تصل إلى 314 مليون يورو، وذلك فى إطار خطتها التوسعية لمضاعفة الإنتاج، وتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة.

يشار إلى أن الجمعية العامة للشركة اعتمدت، مؤخراً، القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، كما رفعت التوزيعات النقدية للمساهمين إلى 11.5 جنيه مقابل 8 جنيهات، كانت مفتوحة من مجلس الإدارة.

وحققت «إيسترن كومبانى» أرباحًا بلغت 1.77 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو الماضى، مقابل أرباح بلغت 1.47 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام السابق.

ويبلغ رأسمال «الشرقية للدخان» 1.5 مليار جنيه، موزعًا على 50 مليون سهم، بقيمة اسمية 15 جنيهًا للسهم.