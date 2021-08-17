«الشرقية للدخان» تطرح سيجارة إلكترونية مطلع 2022 بسعر 30 جنيهاً

تعتزم الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» طرح أول منتج من السجائر الإلكترونية فى السوق المحلية أواخر العام الحالى أو مطلع 2022 بعد انتهاء جميع الدراسات الخاصة بتحديد ذوق المستهلك المصرى وإمكانياته.

وقال هاني أمان، العضو المنتدب للشركة – فى تصريحات لـ «المال» – إنها تتفاوض مع شركات عالمية لتصنيع سيجارة إلكترونية خاصة بها لطرحها فى مصر كتجربة أولية لجس نبض السوق المحلية.

وأضاف أن سعر السيجارة الإلكترونية الخاصة بالشركة سيكون فى حدود 30 جنيهًا، ولن يزيد عن هذه القيمة مراعاة للجمهور.

وأشار إلى أن شركته لجأت إلى مفاوضات التصنيع بالخارج قبل ضخ أى استثمارات فى خطوط إنتاج جديدة لقياس مدى تقبل السوق المحلية للمنتج.

وأوضح أن إنتاج السيجارة الإلكترونية داخل مصانع «الشرقية للدخان» سيكلفها استثمارات تقدر بنحو 500 مليون جنيه، وهذا الرقم كبير جدًا لذلك اتجهت الشركة إلى التصنيع لدى الغير أولاً، لضمان نجاح التجربة.

ولفت إلى أن الشركة ستضخ كميات بسيطة من المنتج فى البداية، وستحدد حجم الطاقة الإنتاجية بعد معرفة احتياج السوق من خلال السحب.

وأكد أنه فى حال نجاح التجربة وزيادة الإقبال على المنتج، ستبدأ الشركة فورًا فى التعاقد على استيراد خطوط الإنتاج للتصنيع محليًا.

وارتفع صافى ربح «الشرقية للدخان» خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضى «من يوليو 2020 وحتى مارس 2021» بنسبة %24 ليسجل 3.9 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.

وزادت إيرادات الشركة خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضى بنسبة %14 لتسجل 48.5 مليار جنيه مقابل 42.7 مليار خلال الفترة نفسها من العام السابق.