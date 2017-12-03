الشرقية للدخان تطرح سجائر جديدة بشراكة أمريكية

أعلنت شركة الشرقية للدخان عن طرح منتج جديد من السجائر بالشراكة مع شركة “برتش أمريكان توباكو” باسم “pall mall” بسعر 18 جنيها للعلبة.

وأضافت الشركة – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد – أن طرح المنتج الجديد سيتم خلال الشهر الحالى طبقا لنص الاتفاقية المبرمة بتاريخ 3 يونيو 2004 والسارية حتى تاريخه .

ويحمل المنتج الجديد اللونين الأحمر والأزرق ويعتبر الثانى الذى يتم إنتاجه بين الشركتين بعد إنتاج “الفايسروى” .

وأرجأت الشركة الإعلان عن خطة البيع المتوقعة، وكذلك نسبة تقسيم الأرباح من بيع المنتج لوقت لاحق.

وأخطرت الشرقية للدخان، البورصة المصرية – فى 23 نوفمبر الماضى- بالأسعار الجديدة لبعض منتجاتها من السجائر بعد الزيادات التى أقرها البرلمان.

وقالت الشركة إن الزيادات الجديدة دخلت حيز التنفيذ، اعتبارًا من 23 نوفمبر وشملت ارتفاع سعر كليوباترا كينج سوبر من 11.5 إلى 14 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار كليوباترا كوين سوفت من 12.5 إلى 14.5 جنيه.

وارتفعت أسعار مونديال (أحمر-أزرق) بوسطن –لايت – بلومنت من 12 إلى 15 جنيهًا، أما كليوباترا بوكس بأنواعها فقد ارتفعت من 12.75 إلى 15.5 جنيه، وصعدت جولدن ويست بلاك ليبول من 16 إلى 18 جنيهًا للعلبة الواحدة.

ووافق البرلمان المصرى فى 21 نوفمبر على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لزيادة الضريبة على السجائر والمعسل، بعد مناقشة قصيرة استمرت لمدة 30 دقيقة.

وشمل التعديل زيادة سعر الضريبة على الشريحة الشعبية من السجائر بواقع جنيه وربع، وعلى الشريحة المتوسطة بواقع جنيه ونصف، وعلى الشريحة الثالثة بواقع 175 قرشًا.