«الشرقية للدخان» تشتري 4.1 مليون سهم خزينة جديدة في البورصة

الشرقية للدخان تفصح عن عملية جديدة على أسهم الخزينة

أفصحت شركة الشرقية للدخان ”إيسترن كومباني” عن شراء 4.1 مليون سهم خزينة جديدة في إطار خطتها الإضافية لشراء كمية بغرض دعم الورقة المالية المتداولة في البورصة المصرية.

وأقرت “الشرقية للدخان” في وقت سابق خطة إضافية لشراء ملايين أسهم الخزينة خلال ثلاثة أشهر جديدة.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 29 يوليو الماضي إن مجلس الإدارة وافق على مد أجل شراء 27 مليون سهم خزينة مكملة لنسبة 1.5% من إجمالى الأسهم ثلاثة شهورأخرى.

وتبدأ تلك المدة من 29 يوليو وتنتهى 28 أكتوبر المقبل.

الشرقية للدخان أقرت خطة تكميلية لشراء 34 مليون سهم فى أبريل

الشرقية للدخان ايسترن كومباني

وأقرت الشركة فى أبريل الماضى خطة تكميلية جديدة لشراء 34 مليون سهم خزينة خلال 3 أشهر، لدعم سعر السهم في البورصة المصرية.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة 26 أبريل الماضى، إن هذه الكمية تُمثل 1.51% من إجمالى الأسهم، ويبدأ شراؤها اعتبارًا من 28 أبريل وحتى 27 يوليو.

وبلغت حصيلة ما تم شراؤه خلال تلك الفترة 6.7 مليون سهم فقط وفقا لإفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 28 يوليو الجارى.

وكلفت الشرقية للدخان شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بتنفيذ عمليات شراء أسهم الخزينة، وسيتم تمويلها ذاتيًّا من موارد الشركة.

هيرميس للوساطة تتولى عمليات الشراء فى البورصة

المجموعة المالية هيرميس

وأعلنت الشركة، فى 23 مارس الماضى، خطة لشراء 67.5 مليون سهم خزينة خلال شهر؛ لدعم سعر السهم في البورصة المصرية.

وقالت الشركة إن هذه الكمية تُمثل 3% من إجمالي عدد الأسهم.

وتهدف الشركة من خلال شراء أسهم الخزينة إلى دعم سعر السهم في البورصة، والحد من الانخفاض غير المبرر ومنح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم.

وبدأت عمليات الشراء اعتبارًا من 23 مارس وحتى 23 أبريل الماضى، وبلغت كميتها 36.6 مليون سهم، أى نصف الكمية المعلن عنها.

وتولّت شركتا هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية و”سى آى كابيتال” تنفيذ عمليات الشراء وفقًا للإفصاح.

وتعد الشرقية للدخان إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهى أكبر منتج للسجائر والمعسل فى مصر.

ويبلغ رأسمالها الحالى 2.25 مليار جنيه، موزعًا على 2.25 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الأشهر الماضية رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها “الرقابة المالية” فى هذا السياق.

وتشمل الشركات التى أعلنت شراء أسهم خزينة، أوراسكوم للتنمية مصر، جى بى أوتو ، آرابيا إنفستمنتس هولدنج ،بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير،أدون للاستثمارات المالية.

كيف سهّلت الرقابة شراء أسهم الخزينة لمواجهة كورونا؟

الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهل مارس الماضى، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا، وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.