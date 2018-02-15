الشرقية للدخان تستهدف بيع 63.9 مليار سيجارة خلال عام

مصطفى طلعتتستهدف الشركة الشرقية للدخان "إيسترين كومباني" بيع 63.9 مليار سيجارة، و17.8 ألف طن معسل، خلال الموازنة التقديرية للعام المالي 2018/2019، وتتضمن السوق المحلية والتصدير.وقالت الشركة، في إفصاح مرسل للبورصة، اليوم الخميس، إن الموازنة تستهدف إنتاج 87.5 مليار سيجارة للسوق المحلية وأسوا



مصطفى طلعت

تستهدف الشركة الشرقية للدخان “إيسترين كومباني” بيع 63.9 مليار سيجارة، و17.8 ألف طن معسل، خلال الموازنة التقديرية للعام المالي 2018/2019، وتتضمن السوق المحلية والتصدير.

وقالت الشركة، في إفصاح مرسل للبورصة، اليوم الخميس، إن الموازنة تستهدف إنتاج 87.5 مليار سيجارة للسوق المحلية وأسواق التصدير، متضمنة 23.6 مليار سيجارة أجنبية (تصنيع للغير).

وتخطط “الشرقية للدخان” لتحقيق صافي ربح قدره 3.3 مليار جنيه، مقابل صافي ربح بقيمة 2.9 مليار جنيه محققة فعلياً خلال العام المالي 2016-2017.

جدير بالذكر أن الشركة سجلت صافى ربح بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 890 مليونا عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق، وبزيادة 160.84%.