الشرقية للدخان تساهم في «المتحدة للتبغ» بنسبة 24%

أعلنت شركة الشرقية – إيسترن كومباني عن مساهمتها في رأسمال الشركة المتحدة للتبغ بنسبة 24% والبالغة 100 مليون جنيه.
وقالت الشركة في افصاح للبورصة، اليوم الخميس، أن مجلس الادارة قرر دعوة الجمعية العامة العادية للتصديق على قرار المساهمة في الشركة الحاصلة على ترخيص جديد.
وأكدت أن مؤسسي الشركة المتحدة للتبغ سيتحملون وحدهم إجمالي تكلفة قيمة الرخصة الجديدة دون تحمل الشرقية للدخان أي تكلفة خاصة بالرخصة.
وفي سياق متصل، قرر مجلس الإدارة إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية لتصنيع منتجات فيليب موريس فور صدور رخصة التصنيع والتشغيل، وفقاً لكراسة الشروط على النحو التالي:
- تلتزم الشركة المتحدة فور الحصول على الترخيص باستئجار المبنى وخطوط الانتاج الحالية المخصصة لانتاج منتجات فيليب موريس لمدة 3 سنوات.
- استمرار الشركة الشرقية في تصنيع منتجات فيليب موريس على نفس خطوط الانتاج وحتى نهاية العام المالي 2021-2-22 وللكميات المتفق عليها.
- تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في التوقيع على الاتفاقيات والعقود الخاصة بتنفيذ هذه القرارات ووضعها في حيز التنفيذ.