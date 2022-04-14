أعلنت شركة الشرقية – إيسترن كومباني عن مساهمتها في رأسمال الشركة المتحدة للتبغ بنسبة 24% والبالغة 100 مليون جنيه.

وقالت الشركة في افصاح للبورصة، اليوم الخميس، أن مجلس الادارة قرر دعوة الجمعية العامة العادية للتصديق على قرار المساهمة في الشركة الحاصلة على ترخيص جديد.

وأكدت أن مؤسسي الشركة المتحدة للتبغ سيتحملون وحدهم إجمالي تكلفة قيمة الرخصة الجديدة دون تحمل الشرقية للدخان أي تكلفة خاصة بالرخصة.

وفي سياق متصل، قرر مجلس الإدارة إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية لتصنيع منتجات فيليب موريس فور صدور رخصة التصنيع والتشغيل، وفقاً لكراسة الشروط على النحو التالي: