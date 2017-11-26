الشرقية للدخان ترفع سعر صنف جديد من السجائر

مصطفى طلعتأعلنت الشركة الشرقية للدخان رفع سعرة بيع صنف جديد من السجائر، وذلك استناداً لقرار وزير المالية بتعديل أسعار بيع السجائر، وفقا لقانون القانون القيمة المضافة، الذي تم إقراره مؤخراً بمجلس النواب.وقالت "الشرقية للدخان"، اليوم الأحد، إنه تقرر تعديل سعر بيع صنف الكيلوباترا بلاك ليبول



مصطفى طلعت

أعلنت الشركة الشرقية للدخان رفع سعرة بيع صنف جديد من السجائر، وذلك استناداً لقرار وزير المالية بتعديل أسعار بيع السجائر، وفقا لقانون القانون القيمة المضافة، الذي تم إقراره مؤخراً بمجلس النواب.

وقالت “الشرقية للدخان”، اليوم الأحد، إنه تقرر تعديل سعر بيع صنف الكيلوباترا بلاك ليبول من 16 إلى 19 جنيهاً بدلا من 18 جنيهاً.

وكانت الشركة قد اأعلنت عن تعديل أسعار البيع للمستهلك لبعض المنتجات من أصناف السجائر اعتبارا من الخميس الماضي، وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالى: كليوباترا كينج سايز من 11.5 إلى 14 جنيها، كليوباترا كوين من من 12.5 إلى 14.5 جنيها، مونديال أحمر وأزرق من 12 إلى 15 جنيها، بوسطن – لايت – بلمون من 12 إلى 15 جنيها، كليوباترا بوكس من 12.75 إلى 15.50 جنيه، سوبر من 15 إلى 17، جولدن ويست من 15 إلى 17 جنيها، بلاك بول من 16 إلى 18 جنيها.

وأعلن عمرو الجارحي وزير المالية الثلاثاء الماضى، أن زيادة ضرائب السجائر التي أقرها مجلس النواب اليوم سترفع إيرادات البلاد بحوالى 4 مليارات جنيه (226.4 مليون دولار) حتى نهاية السنة المالية الحالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو الماضى.