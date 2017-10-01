الشرقية للدخان ترفع التوزيعات النقدية للمساهمين

أحمد اللاهونى ومصطفى طلعت :رفعت الشركة الشرقية للدخان قيمة التوزيعات النقدية للمساهمين عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2017، إلى 11.5 جنيه لللسهم، مقابل 8 جنيهات قبل انعقاد الجمعية العمومية.وأعلن السفير ياسر النجار، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلال كلمته بالجمعية العمومية، ا

أحمد اللاهونى ومصطفى طلعت :

رفعت الشركة الشرقية للدخان قيمة التوزيعات النقدية للمساهمين عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2017، إلى 11.5 جنيه لللسهم، مقابل 8 جنيهات قبل انعقاد الجمعية العمومية.

وأعلن السفير ياسر النجار، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلال كلمته بالجمعية العمومية، التى عقدتها الشرقية للدخان اليوم لاعتماد القوائم المالية، تأجيل صرف الزيادة والمقدرة بنحو 3.5 جنيه لمدة 3 أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية.

وسجلت أرباح الشرقية للدخان نحو 1.8 مليار جنيه بزيادة 20% عن العام المالى الماضى.