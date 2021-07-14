«الشرقية للدخان» ترفع أسعار عشرة أنواع من السجائر (بالتفاصيل)

أعلنت شركة الشرقية للدخان، أكبر منتج للدخان فى مصر، عن تفاصيل رفع أسعار عشرة أنواع من السجائر بالسوق المصرى بدأ تطيبقها اعتبارا من صباح الأربعاء.

وأرسلت الشرقية للدخان جدولا مفصلا بالأسعار الجديدة إلى البورصة المصرية ، وشمل الجدول زياة سعر علبة سجائر، كليوباترا بلاك إلى 24 جنيه، مونديال (أحمر ، أزرق، سيلفر) إلى 21 جنيها.

كما شمل ارتفاع أسعارعلبة مونديال سويتش إلى 24 جنيها، بينما زادت علب بوكس 10، بوسطن، بلومنت، إلى 11 جنيها، 18.5 جنيه، 18.5 جنيه على التوالى.

كذلك زادت أسعار علب، كليوباترا كينج سايز، كليوباترا سوفت كوين، كليوباترا بوكس، وأخبرا علبة السوبر، إلى 17.5 جنيه، 18 جنيها، 19 جنيها، 20 جنيها على التوالى.

الشرقية للدخان : الزيادة سيذهب نصفها إلى التأمين الصحى

هانى أمان ،العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»

وصرحت الشرقية للدخان فى يونيو الماضى باستعدادها لزيادة أسعار السجائر ومنتجات الأدخنة بواقع خمسين قرشا للعلبة، على أن يجرى تفعيلها اعتبار من يوليو الجارى.

وقال هانى أمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن هذه الزيادة ستقسم إلى 25 قرشا تذهب للتأمين الصحى ومثلها لضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أمان فى تصريحات سابقة لـ «المال»، إن هذه الزيادة قديمة وجرى الاتفاق عليها بشكل دورى مع وزارة المالية تفعيلا لقانون التأمين الصحى الشامل المقر فى عام 2018.

وأضاف أن قانون التأمين الصحى نص على تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المصرية، سواء كانت محلية أو مستوردة، إضافة إلى المعسلات، على أن تتم زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا حتى تصل إلى 150 قرشا.

وأخطرت وزارة المالية فى يوليو 2018 شركات السجائر ببدء تطبيق الرسوم الخاصة بقانون التأمين الصحى الشامل والتى تبلغ 75 قرشًا على كل علبة سجائر يتم بيعها.

الشرقية تنتج 70 مليار سيجارة محليا خلال العام الماضى

ايسترن كومباني

وسجلت الشرقية للدخان رقما قياسيا فى معدلات الإنتاج المحلى خلال العام المالى المنتهى يونيو 2021، ليصل حجم إنتاجها إلى 70 مليار سيجارة بزيادة 16% عن العام السابق.

وسجلت الشركة رقما قياسيا خلال شهر نوفمبرالماضى، ليصل حجم إنتاجها إلى 6 مليارات سيجارة، وهو أعلى إنتاج شهرى فى تاريخ الشركة ، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة (9 ديسمبر الماضى).

وبلغ حجم إنتاج الشركة من السجائر (المحلية والمستوردة) خلال العام الماضى المنتهى يونيو 2020 حوالى 84.2 مليار سيجارة بارتفاع طفيف عن العام السابق الذى أنتجت فيه 83.3 مليار سيجارة.

وكشفت نتائج أعمال سنوية سابقة للشركة تسجيلها صافى ربح قدره 3.79 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2020 مقارنة بنحو 3.73 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 14.4 مليار جنيه خلال العام المالى المشار إليه مقارنة بإيرادات بلغت 14 مليار جنيه خلال العام السابق.

إيسترن كومبانى رفعت أسعار السجائر 3 مرات خلال 2020

ورفعت إيسترن كومبانى أسعار جميع منتجاتها من السجائر والمعسل عدة مرات خلال السنوات الماضية آخرها خلال شهور فبراير ومارس وأكتوبر من عام 2020.

ففى 21 اكتوبر الماضى أعلنت الشركة عن قائمة أسعار جديدة لمنتجات سجائر ” مونديال ” تتراوح بين 20 إلى 23 جنيها للعلبة.

وبلغ سعر علبة سجائر مونديال بألوانها المختلفة الأحمر والأزرق والسيلفر 20 جنيها، بينما وصل سعر علبة مونديال سويتش بجميع نكهاته إلى 23 جنيها.

وتعد الشرقية للدخان، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهى أكبر منتج للسجائر والمعسل فى مصر، ويبلغ رأسمالها الحالى 2.25 مليار جنيه.

وكانت الشركة قد رفعت فى (26 فبراير) أسعار جميع منتجاتها من السجائر بقيمة جنيه ، على كل الأصناف.

ولحق ذلك بأيام زيادة أخرى (2 مارس ) فى أسعار جميع منتجات المعسل بنسب تتراوح بين 50 قرشا إلى 3 جنيهات.

وطرحت الشركة فى مارس الماضى منتجا جديدا من السجائر يحمل اسم “كليوباترا بوكس ” بسعر عشرة جنيهات للعلبة ذات العشرة سجائر.

وقالت فى إفصاح للبورصة 2 مارس الماضى، إن طرح هذا المنتج يتماشى مع متطلبات شرائح السوق المختلفة.

إيسترن رفعت أسعار منتجات السيجار الفاخر سبتمبر الماضى

وأعلنت ايسترن كومبانى فى 7 سبتمبر الماضى عن زيادة أسعار منتجات السجائر الفاخرة “السيجار” بقيم تتراوح بين 20 جنيها لبعضها وتصل إلى 350 جنيها للبعض الآخر.

ويشير جدول أسعار مرسل للبورصة آنذاك إلى ارتفاع أسعار بعض السجائر بقيم تتراوح بين 20 ، 25 ، 30 جنيها، كما فى أصناف “ميديانتوس سادة”،” توسكانى اسبيشيال”،”ميزى توسكانى”.

كما يشير الجدول إلى ارتفاع أسعار أنواع أخرى ما بين 70 إلى 80 جنيها ، كما فى أصناف” ميديانتوس اسبيشيال سادة”، “ميديانتوس اسبيشيال بالروائح”.

ويظهر الجدول أيضا ارتفاع أسعار نوع من دخان الشعر بقيمة 8 جنيهات للعبوة من 32 إلى 40 جنيها.

وتعاقدت الشركة فى وقت سابق مع إحدى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاستشارات التسويقية لدراسة سوق التدخين فى مصر ومساراته المستقبلية.

وتتشاور الشركة فى الوقت الحالى مع مصنعى السجائر الإلكترونية لطرحها فى الأسواق بعد الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة.

وطرحت الشرقية للدخان في مارس 2019 حصة إضافية تمثل 4.5% من أسهمها بالبورصة المصرية، في إطار برنامج الطروحات الحكومية، سعيا لتعزيز أسواق المال المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حاليا (50.5%) من الأسهم، بينما يمتلك اتحاد العاملين (6.1%)، والباقى أسهم مطروحة للتداول الحر فى البورصة، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية فى 12 يوليو الجارى.