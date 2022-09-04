الشرقية للدخان ترفع أسعار السجائر (تفاصيل)

كشف إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في بيان أن الشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومبانى” أخطرتهم بزيادة جنيهين لأغلب أنواع السجائر .

وجاءت الزيادة الجديدة في أسعار السجائر بحسب الشركة تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وأشار إبراهيم إمبابى إلى أن الزيادة جاءت أقل بكثير من توقعات التجار بالسوق، مشيرا إلى أن غالبية التجار قاموا بتخزين السجائر انتظارا لهذه الزيادات التي جاءت أقل من توقعاتهم.

وتوقع إمبابي أن تشهد السوق المحلية بمصر زيادات جديدة في أسعار السجائر الأجنبية خلال الأشهر المقبلة، والتي من شأنها أن تساهم في استقرار السوق.

وستطبق الزيادة بدء من الأحد.

وفي مارس الماضي قررت الشركة الشرقية للدخان، رفع أسعار السجائر كيلوباترا وبوكس وسوبر بقيمة جنيه واحد للعلبة.

وكانت الشركة الشرقية للدخان، أكبر منتج للدخان في مصر، أعلنت في منتصف يوليو 2021 رفع أسعار السجائر وعشرة أنواع من الموجود في السوق المصرية، وشملت الجدول زيادة سعر علبة سجائر، كليوباترا بلاك إلى 24 جنيها، مونديال (أحمر، أزرق، سيلفر) إلى 21 جنيها.

وفي 21 أكتوبر 2021 أعلنت الشركة عن قائمة أسعار جديدة لمنتجات سجائر ”مونديال” تتراوح بين 20 إلى 23 جنيها للعلبة.

وتعد الشرقية للدخان، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهى أكبر منتج للسجائر والمعسل في مصر،