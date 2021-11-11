«الشرقية للدخان»: تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 20 مليون جنيه

وأعلن جادالله أن أحجام المبيعات والإنتاج خلال العام المالى الماضى سجلت أرقاما قياسية

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى” على تعديل المادة 6 ، 7 من النظام الأساسى للشركة وتخفيض رأس المال بمبلغ 20 مليون جنيه، والذى يمثل 20 مليون سهم ليصبح عدد أسهم الشركة 2230 مليون سهم.

يذكر أن الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية إيسترن كومبانى قد وافقت على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة على أن يكون العائد على السهم جنيه واحد وستين قرشا.

واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية “إيسترن كومباني” برئاسة المهندس تامر جاد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة، اليوم الخميس، نتائج أعمال العام المالي المنقضي في 30/6/2021، بحضور المساهمين.

وأعلن جادالله أن أحجام المبيعات والإنتاج خلال العام المالى الماضى، سجلت أرقاما قياسية لم تتحقق من قبل في تاريخ الشركة لتقترب مبيعات السجائر المحلية من 67 مليار سيجارة بمعدل نمو 12%، في الوقت ذاته تقترب أحجام إنتاج السجائر المحلية من 70 مليار سيجارة بمعدل نمو 16%.