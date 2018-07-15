الشرقية للدخان تخفض سعر كليوباترا كينج سايز إلى 15.5 جنيه

مصطفى طلعتأعلنت شركة الشرقية للدخان- إيسترن كومباني- اليوم الأحد، تعديل سعر بيع صنف منتج كليوباترا كينج سايز من 16 إلى 15.5 جنيه.وقالت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، إن الزيادة السعرية تخص التأمين الصحي الشامل وضريبة القيمة المضافة.يشار إلى أن "إيسترين كومباني" رفعت الخميس الم

مصطفى طلعت

أعلنت شركة الشرقية للدخان- إيسترن كومباني- اليوم الأحد، تعديل سعر بيع صنف منتج كليوباترا كينج سايز من 16 إلى 15.5 جنيه.

وقالت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، إن الزيادة السعرية تخص التأمين الصحي الشامل وضريبة القيمة المضافة.

يشار إلى أن “إيسترين كومباني” رفعت الخميس الماضى، أسعار 13 صنفًا من السجائر، وتراوحت الزيادة بين 1.5 و3.25 جنيه فى العبوة الواحدة، مقسمة إلى 75 قرشاً للتأمين الصحى والباقى كضريبة وفروق حق تصنيع بعد زيادة أسعار الكهرباء والوقود.

وأخطرت وزارة المالية الأربعاء الماضي، شركات السجائر ببدء تطبيق الرسوم الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل والتي تبلغ 75 قرشًا على كل علبة سجائر يتم بيعها.



ونص قانون التأمين على أنه يتم تحصيل 75 قرشاً من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلية، سواء كانت سجائر، على أن تتم زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى حتى تصل إلى 150.

وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب على منتجات التبغ تقدر بنحو 58.5 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقابل 51.4 مليار متوقعة في موازنة العام المالي السابق، أى بزيادة 7.5 مليار جنيه.