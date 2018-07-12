الشرقية للدخان تخطر البورصة بتفاصيل زيادة أسعار السجائر

مصطفى طلعتأخطرت الشركة الشرقية للدخان- إيسترين كومبانى – البورصة المصرية صباح اليوم الخميس، بتعديل أسعار البيع لبعض منتجاتها من السجائر، وذلك لتوجيهها لدعم قانون التأمين الصحى المقرر تطبيقها على شركات السجائر.وقالت الشركة فى إفصاح منشور على شاشات التداول إن أسعار كليوباترا كينج سايز ار

مصطفى طلعت

أخطرت الشركة الشرقية للدخان- إيسترين كومبانى – البورصة المصرية صباح اليوم الخميس، بتعديل أسعار البيع لبعض منتجاتها من السجائر، وذلك لتوجيهها لدعم قانون التأمين الصحى المقرر تطبيقها على شركات السجائر.

وقالت الشركة فى إفصاح منشور على شاشات التداول إن أسعار كليوباترا كينج سايز ارتفعت من 14 إلى 16 جنيهاً، وكليوباترا كوين سوفت من 14.5 إلى 16 جنيهاً، ومونديال “أحمر – أزرق –لايت” بوسطن – لايت – بلمونت من 15 إلى 16 جنيهاً، وكليوباترا بوكس “جولد – أحمر – أرزق” من 15.5 إلى 17 جنيهاً، وسوبر من 17 إلى 18 جنيهاً، ووبلاك ليبول من 19 إلى 22 جنيهاً، وجولدن ويست من 17 إلى 22 جنيهاً.

ونص قانون التأمين على أنه يتم تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلية، سواء كانت سجائر، على أن تتم زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا.

وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب على منتجات التبغ تقدر بنحو 58.5 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، مقابل 51.4 مليار متوقعة فى موازنة العام المالى السابق، أى بزيادة 7.5 مليار جنيه.