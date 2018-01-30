الشرقية للدخان تخطر البورصة بأسباب القفزة في الأرباح النصفية

رجب عزالدين:قالت شركة الشرقية للدخان إن ارتفاع صافى الربح خلال النصف المنتهى 31 ديسمبر 2017يرجع إلى زيادة إيراد النشاط بمبلغ 1.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 36% عن العام السابق.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن النصف المذكور شهد زيادة فى التكلفة بنسبة 23% فقط لتصل إلى 738 مليون جنيه، بينما زا

رجب عزالدين:

قالت شركة الشرقية للدخان إن ارتفاع صافى الربح خلال النصف المنتهى 31 ديسمبر 2017يرجع إلى زيادة إيراد النشاط بمبلغ 1.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 36% عن العام السابق.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن النصف المذكور شهد زيادة فى التكلفة بنسبة 23% فقط لتصل إلى 738 مليون جنيه، بينما زاد مجمل الربح بمبلغ مليار جنيه تقريبا.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة تحقيق صافى ربح قدره 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهى 31 ديسمبر 2017 مقارنة بنحو 890 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016 بزيادة قدرها 161% تقريبا.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 1.77 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.47 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 8 جنيهات للسهم عن أرباح العام المالي 2016-2017.

