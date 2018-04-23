الشرقية للدخان تتقدم بملف زيادة رأسمال للرقابة المالية

رجب عزالدينقالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الاثنين، إن شركة الشرقية - ايسترن كومباني أودعتها اليوم الإثنين نموذج الافصاح الخاص بزيادة رأس المال وجارى فحصه ودراسته.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 18 أبريل الجارى على زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 1,5 مليار جنيه مصري الى 2,25 مليار جنيه مص

رجب عزالدين

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الاثنين، إن شركة الشرقية – ايسترن كومباني أودعتها اليوم الإثنين نموذج الافصاح الخاص بزيادة رأس المال وجارى فحصه ودراسته.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 18 أبريل الجارى على زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 1,5 مليار جنيه مصري الى 2,25 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 750 مليون جنيه .

وتوزع الزيادة على 150 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه مصري للسهم ممولة من الاحتياطي القانوني والاحتياطيات الأخرى الظاهرة في القوائم المالية عن العام المالى المنتهى في 30 يونيو 2017.

وأعلنت شركة الشرقية للدخان فى 22 مارس الماضى عن توقيع اتفاقية تصنيع مشترك مع شركة المنصور الدولية للتوزيع.

وقالت الشركة، فى بيان سابق للبورصة المصرية إن تلك الاتفاقية مع المنصور الدولية تمت بصفتها الشركة المرخص لها بتصنيع وتوزيع أصناف سجائر ويست west داخل السوق المحلية عن طريق التصنيع داخل منشآت الشرقية للدخان، وذلك بترخيص من شركة ريمتسما سيجار تنفابربكن الألمانية “مالكة العلامة التجارية”.

وتمتد الاتفاقية لمدة خمس سنوات تبدأ من 21 مارس 2018 وحتى 20 مارس 2023، على أن يتم تقاسم الأرباح والخسائر بعد خصم كافة مصاريف البيع والتوزيع للمنتج بنسبة 50% لكل شركة.



