الشرقية للدخان تبيع 9 مليون سهم خزينة جديدة في البورصة المصرية

الشرقية للدخان تفصح عن عملية بيع جديدة على أسهم الخزينة فى البورصة

أفصحت شركة الشرقية للدخان اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية بيع جديدة لنحو 9 مليون سهم خزينة في البورصة المصرية فى إطار خطة بيع كمية كبيرة تم شراؤها فى فترة كورونا (2020).

ووافق مجلس إدارة الشركة (3 مارس ) على بيع كمية من أسهم الخزنية تصل إلى 35.3 مليون سهم بسعر السوق وقت التنفيذ وذلك حتى 31 مايو القادم.

ونوهت الشركة بأن رصيد أسهم الخزينة لديها يبلغ 52.3 مليون سهم تعادل 2.33% من إجمالى الأسهم.

وتعد الشرقية للدخان إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهى أكبر منتج للسجائر والمعسل فى مصر.

ويبلغ رأسمالها الحالى 2.25 مليار جنيه، موزعًا على 2.25 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

الشرقية للدخان تبيع 6.3 مليون سهم خزينة بجلسة الاثنين

وأفصحت الشركة أمس عن تنفيذ عملية بيع 6.3 مليون سهم بجلسة الاثنين، وسبق لها خلال منذ مارس تنفيذ عمليات بيع لملايين الأسهم فى إطار تلك الخطة.

وأعلنت الشرقية للدحان فى 23 مارس 2020، خطة لشراء 67.5 مليون سهم خزينة خلال شهر؛ لدعم سعر السهم في البورصة المصرية. وقالت الشركة إن هذه الكمية تُمثل 3% من إجمالي عدد الأسهم.

وهدفت الشركة من شراء أسهم الخزينة دعم سعر السهم في البورصة، والحد من الانخفاض غير المبرر ومنح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم.

وبدأت عمليات الشراء اعتبارًا من 23 مارس 2020 وحتى 23 أبريل 2020، وبلغت كميتها 36.6 مليون سهم، أى نصف الكمية المعلن عنها.

وتولّت شركتا هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية و”سى آى كابيتال” تنفيذ عمليات الشراء وفقًا للإفصاح.

وأقرت الشركة فى أبريل 2020 خطة تكميلية جديدة لشراء 34 مليون سهم خزينة خلال 3 أشهر، لدعم سعر السهم المتداول فى السوق.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة 26 أبريل الماضى، إن هذه الكمية تُمثل 1.51% من إجمالى الأسهم، ويبدأ شراؤها اعتبارًا من 28 أبريل وحتى 27 يوليو.

وبلغت حصيلة ما تم شراؤه خلال تلك الفترة 6.7 مليون سهم فقط وفقا لإفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 28 يوليو الماضى.

ووافقت الشركة فى وقت سابق على مد أجل شراء 27 مليون سهم خزينة إلى ثلاثة شهورأخرى تتنهى 28 أكتوبر.

وكلفت الشرقية للدخان شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بتنفيذ عمليات شراء أسهم الخزينة بتمول ذاتي من موارد الشركة.

شركات مدرجة اشترت ملايين الأسهم لتخفيف آثار كورونا

وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال العام الماضى ،رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها “الرقابة المالية” فى هذا السياق.

ومن أبرز هذه الشركات ، أوراسكوم للتنمية مصر، جى بى أوتو ،،بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير.

وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهل مارس 2020، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا، وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.