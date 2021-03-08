«الشرقية للدخان» تبيع 851 ألف سهم خزينة في البورصة المصرية

الشرقية للدخان تفصح عن عملية بيع لعشرات الآلاف من أسهم الخزينة فى البورصة

أفصحت شركة الشرقية للدخان – أكبر منتج للسجائر فى مصر- عن بيع 851 ألف سهم خزينة في البورصة المصرية فى إطار خطتها لبيع كمية كبيرة جرى شراؤها فى زمن كورونا .

ووافق مجلس إدارة الشرقية للدخان بجلسته المنعقدة 3 مارس الجارى على بيع كمية من أسهم الخزنية تصل إلى 35.3 مليون سهم بسعر السوق وقت التنفيذ وذلك حتى 31 مايو القادم.

ونوهت الشركة إلى أن رصيد أسهم الخزينة لديها يبلغ 52.3 مليون سهم تعادل 2.33% من إجمالى الأسهم.

وتعد الشرقية للدخان إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهى أكبر منتج للسجائر والمعسل فى مصر.

ويبلغ رأسمالها الحالى 2.25 مليار جنيه، موزعًا على 2.25 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

الشرقية للدخان وضعت خطة سابقة لشراء 34 مليون سهم خزينة

الشرقية للدخان ايسترن كومباني

وأقرت الشركة فى أبريل 2020 خطة تكميلية جديدة لشراء 34 مليون سهم خزينة خلال 3 أشهر، لدعم سعر السهم في البورصة المصرية.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة 26 أبريل الماضى، إن هذه الكمية تُمثل 1.51% من إجمالى الأسهم، ويبدأ شراؤها اعتبارًا من 28 أبريل وحتى 27 يوليو.

وبلغت حصيلة ما تم شراؤه خلال تلك الفترة 6.7 مليون سهم فقط وفقا لإفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 28 يوليو الماضى.

ووافقت الشركة فى وقت سابق على مد أجل شراء 27 مليون سهم خزينة إلى ثلاثة شهورأخرى تتنهى 28 أكتوبر.

وكلفت الشرقية للدخان شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بتنفيذ عمليات شراء أسهم الخزينة، على أن تمول ذاتيًّا من موارد الشركة.

هيرميس للوساطة تولت عمليات الشراء خلال 2020

المجموعة المالية هيرميس

وأعلنت الشركة فى 23 مارس 2020، خطة لشراء 67.5 مليون سهم خزينة خلال شهر؛ لدعم سعر السهم في البورصة المصرية. وقالت الشركة إن هذه الكمية تُمثل 3% من إجمالي عدد الأسهم.

وهدفت الشركة من شراء أسهم الخزينة دعم سعر السهم في البورصة، والحد من الانخفاض غير المبرر ومنح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم.

وبدأت عمليات الشراء اعتبارًا من 23 مارس 2020 وحتى 23 أبريل 2020، وبلغت كميتها 36.6 مليون سهم، أى نصف الكمية المعلن عنها.

وتولّت شركتا هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية و”سى آى كابيتال” تنفيذ عمليات الشراء وفقًا للإفصاح.

شركات مدرجة اشترت ملايين الأسهم لمواجهة آثار كورونا العام الماضى

وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال العام الماضى ،رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها “الرقابة المالية” فى هذا السياق.

ومن أبرز هذه الشركات ، أوراسكوم للتنمية مصر، جى بى أوتو ،،بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير.

وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهل مارس 2020، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا، وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.