الشرقية للدخان : المتحدة للتبغ تتبع مستثمرين من الإمارات والشراكة معها «تكامل لا تنافس»

أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان هاني أمان ، أن الشركة المتحدة للتبغ ، التي تساهم فيها “الشرقية للدخان” بحصة 24% ، تتبع مستثمرين من الإمارات لهم تاريخ من التعامل مع شركة فيليب موريس العالمية لإنتاج التبغ.

أشار أمان في لقاء مع شبكة سي إن بي سي ، إلى أن الشراكة مع المتحدة للتبغ لا تعتبر نوع من المنافسة بين الشركتين ، قدر ما تعتبر تكامل بشكل يضيف إلى الشركة الشرقية للدخان على مستوى الخبرات والقدرة على التوسع في بلدان أخرى.

وقال أمان: من الغريب إثارة موضوع الشركة المتحدة بهذه الضجة المثارة .. غير صحيح أن الشركة المتحدة تتبع إحدى الجهات وهو خبر غير صحيح.

وتابع : هي شركة منشآة حديثا تتبع مستثمرين إماراتيين لهم تعامل مع شركة فيليب موريس عالميا ، ونسبة الـ 24% هي حصة جيدة جدا للشركة الشرقية للدخان.. وهناك تكامل وليس منافسة.. هي شركة تنتج الدخان للشرائح الأعلى من المنتجات التي تنتجها الشركة الشرقية للدخان.

وكانت شركة فيليب موريس -مصر، أعلنت الأربعاء الماضي عن تغيير اسم المُصنع المطبوع على كافة منتجاتها من سجائر “مارلبورو” ، و”ميرت، وL&M بكافة أنواعها، إلى “صنع في مصر بالشركة المتحدة للتبغ”، بدلا من الشركة الشرقية للدخان، بعد حصول المتحدة للتبغ على رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر.

أضاف الرئيس التنفيذي للشرقية للدخان : الشركة الجديدة ومستثمريها من الإمارات هم وكلاء أو موزعين لشركة فيليب موريس في مصر ولديهم شراكة قوية معهم في 27 دولة وهما غالبا اللي ماسكين شغل المطارات والأسواق الحرة غالبا في العالم كله لصالح فيليب موريس.

وكانت شركة فيليب موريس – مصر ، قالت أن الشركة الشرقية للدخان ستواصل إنتاج أنواع السجائر التي انتقلت إلى المتحدة للتبغ ، حتى نفاذ مخزونها من المواد الخام.

وتابع أمان : نرى إنهم سيضيفوا للصناعة إضافة قوية جدا ، الشركة الشرقية ستستفيد من وجودنا معاهم في هذه الشركة ، هناك تكامل وليس تنافس ، والصناعة هتكبر وستستفيد من هذه الشراكة عبر تقديم منتجات جديدة وتوسعات قد تحدث في بلاد أخرى ، والشركة الشرقية ستكتسب خبرة من هذه الشراكة.